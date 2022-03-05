45 ألف ريال أحدث وأرخص أنواع السيارات بالسعودية لعام 2022 بمواصفات ومميزات جبارة

45 ألف ريال أحدث وأرخص أنواع السيارات بالسعودية، تتعدد أنواع السيارات في السعودية من حيث التصميم والجودة والسعر وغير ذلك، فقد يعتبر السوق السعودي من أكبر الأسواق في العالم، وأكثرهم ازدحامًا، لذلك نجد أن أكثر الكلمات تداولا هي أرخص أنواع السيارات بالسعودية لعام 2022

45 ألف ريال أحدث وأرخص أنواع السيارات بالسعودية

سوف نقدم لكم من خلال موقعنا أحدث وأرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات جبارة وهذه لسيارات هي:-

سيارة هيونداي جراند 10 في السعودية

يوجد في هذا النوع محرك يتكون من أربع أسطوانات.

سعتها تصل إلى ألف ومائتي لتر.

يعمل بقوة مقدارها ثلاثة وثمانين حصانا.

عزمها يصل إلى مائة أربعة عشر نيوتن/متر.

أقصى سرعة بها مائة خمسة وخمسين مترًا في الساعة.

يبدأ سعرها من أربعة وخمسين ألف ريال.

تحتوي على مرايا بنفس لون السيارة، كما يوجد بها قفل أمامي 12V.

سيارة هوندا سيتي في السعودية

يحتوي هذا النوع على محرك مكون من أربع أسطوانات، بسعة مقدارها ألف وخمسمائة لتر.

يعمل بقوة مقدارها مائة تسعة عشرة حصان.

عزمها يصل إلى مائة خمسة وأربعين نيوتن لكل متر.

سرعتها تصل إلى مائة وتسعين كم في الساعة.

سعرها يتراوح من 55,200 ريال إلى 72,200 ريال، هي من ضمن السيارات الرخيصة في السعودية .

يضم هذا النوع مصباح للضوء في الخلف، بالإضافة إلى غضاء عازل للصوت والحرارة، بها مقبس أمامي 12V.

سيارة هيونداي اكسنت 2022 في السعودية

يتراوح سعرها من 45,600 ريال إلى 50 ألف ريال، وتعتبر سيارة هيونداي من السيارات الرخيصة الحديثة في السعودية .

سرعتها تصل إلى مائة وتسعين كيلومتر في الساعة.

سرعتها تصل إلى مائة كيلومتر خلال 10,5 ثانية.

محركها يعمل بقوة مائة ثلاثة وعشرين حصان.

بها العزم يصل إلى مائة سنة وخمسين نيوتن لكل متر.

سيارة إم جي 5 2022 في السعودية

يتراوح سعرها من 47,900 ريال إلى 52,785 ريال، وبالتالي تعتبر من أحدث السيارات الرخيصة في السعودية .

سعة محركها تصل إلى 1,5لتر.

يعمل المحرك بقوة تصل إلى مائة اثنتي عشرة.

يتكون المحرك من أربع أسطوانات.

عزمها يصل إلى مائة وخمسين نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة لها مائة وثمانين كيلومتر في الساعة.

يحتوي هذا النوع على خمس مقاعد.

تضم بعض الكماليات مثل، يوجد بها دعامات للحماية، كما يوجد بها غطاء عازل للصوت والحرارة.

سيارة رينو داستر في السعودية