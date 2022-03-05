الغندورة وصلت السعودية..سيارة تويوتا بريوس 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية

سيارة تويوتا بريوس 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية، قد طرحت شركة تويتا العالمية نوع جديد من السيارات وهي سيارة تويوتا بريوس وهى تعتبر من الجيل الرابع كما إنه يوجد 4 فئات مختلفة من سيارة تويوتا بريوس كما أن سيارة تويوتا تتميز بأنها تعمل بالكهرباء وتتميز أيضاً بقاعد مريحه ومناسبه جداً للتنقلات العائلية والآن سوف نقم لكم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا بريوس الجديدة .

سيارة تويوتا بريوس 2022 الجديدة كلياً

سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا بريوس 2022 وأسعارها في السعودية .

مواصفات سيارة تويوتا بريوس الجديدة 2022

تحتوي سيارة تويوتا بريوس 2022 على العديد من المواصفات والمميزات التي قد تجعلها مختلفة عن غيرها من السيارات

صنعت تويوتا بريوس بتصميم جديد ومثير للجدل، وغير مفضل بالنسبة لمعظم الناس، ولكن كل هذا لأنها مصممة كي تكون موفرة للوقود قدر الإمكان، وتكون ديناميكية قدر المستطاع.

فهذه السيارة مصممة بمساحة داخلية واسعة، مع وجود شبك داخلي صغير الحجم، وشبك أمامي أيضًا لكنه كبير الحجم.

ويوجد بها لمبات ليد بجانب السيارة.

وغطاء محرك طويل يوجد حتى المنتصف الأمامي.

كما يوجد بالسيارة لمبات LED كهربائية.

ويوجد بالسيارة مرايات كهربائية.

وضوء مؤشر للفرامل،ومصابيح أمامية وخلفية ضبابية.

كما أن محرك السيارة رباعي الأسطوانات بسعة ٢.٨لتر وقوة ٢٠١ حصان.

ترتفع السيارة عن الأرض بمسافة ١٣.٣ سم.

تصل سرعة السيارة إلى ١٧٥ كم/ الساعة.

يوجد بالسيارة نظام جر أمامي للعجلات.

عزم دوران السيارة ١٤٢ نيوتن.

علبة تروس السيارة من نوع CVT .

وزن السيارة ١٣٩٨.

مميزات سيارة تويوتا بريوس الجديدة 2022

سيارة تويوتا بريوس الجديدة ذات أمان عالي، حيث يوجد بها أنظمة أمان عالية ومرتفعة جدامثل نظام الوسائد الهوائية، فهو نظام متطور جدا ومساعد للفرامل.

كما يحذر عند البقعة صعبة الرؤية، كما يوجد بالسيارة أيضًا برنامج التوازن الإلكتروني، ونظام تسلق المرتفعات، ونظام لركن السيارة، ونظام يستخدم للتحكم في ثبات السيارة.

سعر سيارة تويوتا بريوس الجديدة 2022

سيارة تويوتا بريوس لا توجد إلا بالمعارض، حيث لا تتوفر مع الوكيل الرسمي لها، فيبدأ السعر من حوالي ٩٠ ألف ريال سعودي.