افضل سيارة كهربائية وصلت السعودية... سيارة كيا Ev6 الكهربائية الجديدة بمميزاتها ومواصفاتها فوق الرائعة وأسعارها فى السعودية

سيارة كيا Ev6 الكهربائية الجديدة، أعلنت شركة كيا الموجودة بكوريا عن سيارتها، التي جذبت الكثير إليها من الأشخاص، هذا يرجع إلى جودتها العالية وأسعارها المتميزة، مما جعل الكثير منا يرغب في الحصول عليها، يعد Ev6 من أفضل السيارات التي صنعت في كوريا، ذلك لأنها ضمت الكثير من التطورات المتكاملة، فمن فعالياتها وسائل الأمن والسلامة.

سيارة كيا Ev6 الكهربائية الجديدة

يعتبر هذا النوع من أفضل أنواع السيارات الموجودة بكوريا، ذلك لأنها تضم العديد من الفعاليات الحديثة، فمن الفعاليات أو المواصفات الموجودة بها كما يلي:

تضم العديد من أحزمة الأمان الموجودة في أمام السيارة في عدة نقاط.

يوجد بها نظام محدد للفرامل ABS.

يوجد بها أنظمة حساسية، التي تعمل على مراقبة الأركان الأمامية والخلفية في السيارة، لحماية الركاب طول الطريق.

تعتبر التوأم الآخر لسيارة هيونداي أيونيك.

يوجد بها بطارية ساعتها تصل إلى خمسمائة وعشرة كيلومترات.

تتميز بالشحن السريع ، ففي ثمانية عشرة دقيقة، تتغير نسبة الشحن فيها من عشرة في المئة إلى ثمانين في المئة.

تعمل بنظام يصل إلى ثمانين فولت.

مميزات سيارة كيا Ev6 الكهربائية

تتمتع هذه السيارة بالكثير من المميزات التي تجعلها من أفضل وأروع السيارات الموجودة بالعالم، فمن أهم ما يميزها كما يلي:

تتميز باحتوائها على مصابيح ليد تتبع النمط ديناميكي.

مزودة بالإضاءة الجميلة في النهار.

يعتبر أهم ما يميزها احتوائها على خط طولي خارج السيارة، حيث يمتد من أسفل الأبواب إلى أعلاها، هذا ما يظهر طولها.

تحتوي على مجموعة من الإضاءات الرائعة الموجود بالخلف.

كما تحتوي على صندوق شحن في أمام السيارة.

تحتوي على العديد من الوسائل الترفيهية.

كما أنها تتميز بيان المقاعد الأمامية فيها مزودة بالكهرباء، وبها جلد نباتي.

بالإضافة لذلك احتوائها على نظام التحكم الذكي فيها.

أسعار سيارة كيا Ev6 الكهربائية