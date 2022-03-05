انطلاق الصاروخ.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية الجديدة كليا بمواصفات واسعار جبارة

انطلاق الصاروخ.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 تعتبر، سيارة تويوتا بيلتا 2022 من أحد السيارات الحديثة التي يتم شرائها بسهولة كبيرة في المملكة العربية السعودية، خاصة وأن النسخة الحديثة منها تم تجهيزها على أعلى مستوى من حيث التصميم والمعدات التي تصلح لحركة السيارة على أراضي المملكة الواعرة، فشركة تويوتا تكون من أهم العلامات التجارية في مجال السيارات والتي تعمل دائماً بشكل مستمر حتى تقدم كل ما هو أفضل وحديث ليستفيد منه جميع محبين شراء السيارات الحديثة.

انطلاق الصاروخ.. سيارة تويوتا بيلتا 2022

سيارة تويوتا بيلتا واحدة من السيارات التي تتمتع بالكثير من المزايا والمواصفات التي تجعلها من السيارات المفضلة لدى الكثيرين ومن أهمها الآتي:

تتمتع السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1.5 لتر 1500 سم مكعب.

يولد محرك السيارة قوة تصل إلى 105 حصان وقوة عزم دوران 138 نيوتن متر.

السيارة تعتمد على نظام الجر العجلات الأمامية.

كما أن المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون 4 سرعات أما الأخرى منها مزودة بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

معدل استهلاك الوقود للسيارة 5.1 لتر لكل مسافة 100 كم.

تتسارع السرعة من وضع الوقوف لسرعة 100 كم/ ساعة في 12 ثانية.

أما أبعاد السيارة فقد يكون طولها 4490 مام، أما العرض فيكون 1730 ملم، والارتفاع 1475 ملم، وطول قاعدة العجلات 2650 ملم.

صندوق سيارة تويوتا بيلتا تصل سعته 495 لتر.

بالإضافة إلى أن السيارة تأتي وهي مجهزة بمجموعة من وسائل السلامة والأمان.

فهي تحتوي على وسائد هوائية للراكب الأمامي والسائق.

كذلك بها مكابح مانعة للانغلاق مع توزيع إلكتروني للمكابح EBD.

يوجد في السيارة مصابيح ضبابية أمامية وخلفية تعمل بتقنية الليد.

يمكن التحكم في مستوى الإضاءة.

بها عجلات رياضية بقياس 16 بوصة.

نظام مساعد الفرامل ومثبت السرعة.

تحتوي السيارة على شاشة مختلفة الاستخدامات تعمل باللمس بقياس 7 بوصة.

السيارة متوفرة بألوان عديدة منها الأزرق المحيطي والأحمر الداكن.

سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية

كشفت شركة تويوتا بأن سوف يتم تقسيم مواصفات وأسعار سيارات تويوتا بيلتا لنسختين وكلاً منهم تأتي بسعر خاص بها فالنسخة الأولى منها بسعر 65 ألف ريال سعودي بينما يصل النسخة الثانية منها 770 ألف ريال سعودي.