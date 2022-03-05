نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage، سيكون الحديث عن مراجعة كاملة خاصة بها من خلال الآتي في تلك الفقرات، حيث تشتمل على وصف السيارة بالكامل مع بيان أهم ما تمتاز به، وتعد السيارة ممتلكة لعدد من التجهيزات، والخصائص التي اؤهلها لتكون من بين السيارات الرياضية الأشهر والأبرز والتي لها شهرة واسعة على مستوى السوقين المحلي والعالمي، ومن خلال ما يأتي من تلك الفقرات نتحدث بالتفصيل عن أهم ما يتساءل عنه راغبي الشراء للسيارة وهي المواصفات الداخلية والخارجية لها مع بيان السعر الخاص بالسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة تمتلك عدد من المزايا، والتي من بينها أنها تعد من بين أقوى السيارات التي لها مميزات في الشكل الخارجي والتصميم الهيكلي الخارجي ذي الأبعاد المتميزة والنمط الرياضي والتصميم العضلي على الطراز الكوري مع التقنيات الأفضل لمستوى قيادة آمن، وبالنسبة لأهم المعلومات حول المواصفات فتابعونا عبر التقرير الآتي:

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2022

من أهم المواصفات للسيارة من نوع كيا سبورتاج ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك محرك بالقوة سبعة وسبعين حصان.

السعة للمحرك تصل لنحو لترين ونصف.

تمتلك السيارة جنوط للعجلات ومن النوع الرياضي بالقياس خمسة عشر بوصة.

الهيكل الخارجي للسيارة قوي لتحمل السير بالطرق الوعرة.

تمتلك السيارة أيضا المقصورة الداخلية الأكثر تميز وهي التي تتوفر فيها العديد من الملحقات الأكثر تميز لمزيد من الراحة طيلة فترة القيادة.

أهم التجهيزات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage

تمتلك تجهيزات مميزة لسهولة وأملن القيادة، ومن بينها ما يلي ذكره:

الإير باج متوفرة بالسيارة للحماية من أي رضوض أو صدمات حال التصادم أو التعرض لمناطق مرتفعة.

الفرامل من النوع المانع للانغلاق.

متواجد بالسيارة العديد من الإضافات والتي من بينها توفر الشاشة من نوع تاتش وتواجد الراديو، وكذلك توفر يو إس بي ومنفذ آخر إ يو إكس.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

الأسعار وفق مستوى تجهيز السيارة حيث أن التجهيزات الخاصة بها تؤثر على التكلفة الشرائية وكذلك الفئة حيث تتوفر السيارة من فئتها الأولى بالسعر ثلاثة وتسعين ألف ريال.