نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 الجديدة كليا في الأسواق بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لادا نيفا متابعه من خلال هذا التقرير الذي يوفر المراجعة الكاملة الخاصة بتلك السيارة التي تتوفر حاليا بالسوقين المحلي والعالمي، حيث نتعرف على كل ما يخص مواصفات هيكل السيارة من الخارج وما يتوفر في مقصورتها الداخلية مع بيان أهم ما تمتاز به من تجهيزات توضيح التكلفة الخاصة بالشراء للسيارة بالسوق العالمي والمحلي.

مواصفات سيارة لادا نيفا lada niva

السيارة من النوع المتميز لادا نيفا لها الكثير من السمات الأساسية مع عدد من المزايا والتي تتعلق بخصائصها ومميزاتها الفريدة، والتي من بينها أنها من أقوى السيارات التي تمتلك في الشكل الخارجي المميز لمقاومة أي وعورة بالطرق، ونتبع فيما يلي وصف كامل عن السيارة:

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا

من أهم المواصفات للسيارة لادا نيفا ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة محركها بالقوة مائة وتسعة عشر حصان.

سعة المحرك تصل لحوالي لترين ونصف.

الهيكل الخارجي للسيارة قوي لتحمل السير بالطرق الوعرة.

متواجد بالسيارة نوع القفل المركزي.

متواجد كاميرا في الخلف من السيارة.

التجهيزات الحديثة في السيارة لادا نيفا

تمتلك السيارة من نوع لادا نيفا العديد من التجهيزات المميزة لسهولة وأمان القيادة، ومن بينها ما يلي ذكره:

الإير باج تتوفر في السيارة للحماية التامة من أي أثر للرضوض أو الصدمات حال التصادم.

الفرامل من النوع المانع للانغلاق، حيث تعمل بالنظم الكبح التابع للخاصية إي بي إس.

متوفر أيضا بالسيارة من نوع لادا نيفا الشاشة من نوع تاتش بالمقاس ستة ونصف بوصة.

يتواجد أيضا في تلك الشاحنة أفضل أنماط القيادة.

الجنوط بالمقاس سبعة عشر بوصة.

طول قاعدة العجلات مناسب للسير على الطرق الوعرة.

أسعار سيارة لادا نيفا بالسعودية

الأسعار وفق مستوى تجهيز السيارة حيث أن التجهيزات الخاصة بها تؤثر على التكلفة الشرائية وكذلك الفئة حيث تتوفر السيارة بعدد نسخة واحدة فقط والسعر على المستوى المحلي للسيارة من موديل لادا نيفا بالمملكة السعودية أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي بينما السعر الخاص بالسيارة على مستوى السوق العالمي يصل لنحو ثمانية آلاف دولار.