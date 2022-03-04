نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا برادو 2022 Prado طفرة بين سيارات الدفع الرباعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا برادو 2022 Prado من أفضل السيارات التي أصدرتها مؤخرا شركة تويوتا اليابانية، وقد كان هذا الإصدار احتفالا بمرور 70 عاما على تأسيس الشركة لذلك قامت ببعض التطورات لتصنع طفرة بين سيارات الدفع الرباعي وتكون تويوتا برادو الأفضل بين سيارات جيلها على الإطلاق، كما نجد أنها تتنافس مع بعض السيارات الأخرى ولكنها تتفوق عليهم في سعة المحرك والقوة التي تنتجها ويوجد نسختين من هذا الإصدار بسعة محرك مختلفة سوف نوضحهما في هذا المقال.

مواصفات تويوتا برادو 2022 Prado

تتمتع 2022 Prado بالعديد من المواصفات الداخلية التي تجعلها الأنسب لدى الركاب من حيث الراحة والجودة، حيث جاءت السيارة بمقاعد من الجلد الفاخر الذي يعطي راحة كبيرة أثناء الجلوس، أما عن المساحة فهي تحتوي على سبعة مقاعد ولكن يمكن دمج المقاعد لتصبح خمسة فقط وهذه تعتبر ميزة جيدة، ويمكن التحكم الكهربائي في المقاعد لتدور في أكثر من اتجاه، بينما مقعد السائق أصبح أكثر تميزا حيث يدور في 8 اتجاهات مختلفة.

هذا إلى جانب الشاشة المميزة المتواجدة في الساعة بمساحة 9 بوصة والتي تصدر صوتا مميزا إلى جانب مكبرات الصوت الهائلة في السيارة ووجود مدخل usb والذي يسمح بتوصل الشاشة بالهواتف الذكية أو شحن الهاتف، كما تدعم السيارة ميزة البلوتوث.

تصميم تويوتا برادو 2022 من الخارج

تتميز السيارة بوجود نظام أمان احترافي حيث يمكن التحكم في الفرامل بشكل ذاتي، كما أن بها إنذار لحمايتها من السرقة، إلى جانب كونها تتمتع بسعة محرك 2.7 لتر يولد قوة 162 حصان، والمحرك الأخر بسعة 2.8 لتر يولد قوة 207 حصان، كما تتميز بالعجلات الكبيرة المطلية باللون الأسود والتي يبلغ مقاسها 18 أنش، وتنفرد السيارة بالمصابيح الكبيرة التي تعطي إضاءة مميزة في الليل وتمنع حدوث التصادمات.

تتمتع السيارة بوجود شنطة خلفية كبيرة وموتور مميز إلى جانب الأبواب المبطنة بالجلد الفاخر، ونجد أن تويوتا برادو تعتبر نسخة مصغرة من السيارة التي أعلنت عنها شركة تويوتا اليابانية “تويوتا لاندكروزر” والتي تعتبر من أحدث إصدارات الشركة.

سعر تويوتا برادو 2022 Prado

يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار تويوتا برادو في الأسواق نظرا لأنها أحدثت طفرة في مجال سيارات الدفع الرباعي وتميزت عن غيرها، ويصل سعر السيارة في السعودية 125000 ريال سعودي، بينما السعر في الإمارات يعادل 123000 درهم إماراتي، كما أن سعرها في مصر يبلغ نحو 524000 جنية مصري أما في الكويت فهي تساوي 10000 دينار كويتي.