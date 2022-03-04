نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض أسعار فئات هيونداي سوناتا 2022 في أحدث عروض الوعلان للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفاض أسعار فئات هيونداي سوناتا 2022 في أحدث عروض الوعلان للسيارات، انطلقت عروض جديدة هذا الأسبوع من قبل وكالة الوعلان للسيارات على جميع فئات سوناتا الجديدة. حيث توفرت الفئة الأولى فليت بسعر 107 ألف و220 ريال، وهي تأتي بمحرك اقتصادي 4 سلندر بحجم 2500 سي سي يولد قوة 194 حصان، القير أوتوماتيك ونظام الدفع أمامي للعجلات، تتوفر تلك الفئة بدون حساسات مع عدد 2 وسائد هوائية، مقاعد مخمل، إضاءات ليد، جنوط مقاس 17 إنش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك. مزايا ترفيهية متعددة بالاضافة إلى خصائص الأمان المعتادة التي تتضمن نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات.

عروض هيونداي سوناتا 2022 الوعلان

تتوفر الفئة الثانية وهي فئة سمارت ستاندر القياسية بسعر 112 ألف و625 ريال، وهي تأتي بنفس محرك الفئة الأولى ولكنها تتفوق في وجود حساسات خلفية، كاميرا خلفية وشاشة ترفيه تدعم نظام آبل كاربلاي و أندرويد أوتو. وتوفرت الفئة الثالثة من سوناتا 2022 وهي فئة سمارت بلس بسعر 124 ألف و 125 ريال ضمن أحدث عروض الوعلان، وهي تأتي بنفس محرك الفئتين السابقتين ولكنها تتفوق عن الفئة الثانية بزر ذكي تشغيل المحرك، إمكانية تشغيل السيارة عن بعد، إمكانية التحكم كهربائي بالمقاعد ومراتب جلد، شاحن لاسلكي، اكسسوارات كروم، لوحة قيادة مضيئة وفتحة سقف بانوراما.

تتوفر الفئة الرابعة فئة سمارت بلس ذات المحرك الهايبرد بسعر 131 ألف و485 ريال لدى وكالة الوعلان، وهي تأتي بمحرك هجين 4 سلندر 2000 سي سي يولد قوة 192 حصان وقير أوتوماتيك، وهي مجهزة بنفس تجهيزات ومواصفات الفئة الثالثة. وتوفرت فئة النص فل من هيونداي سوناتا 2022 بسعر 135 ألف و625 ريال، وهي تأتي بنفس المحرك العادي الموجود بالثلاث فئات الأولى ولكنها تتفوق عليها جميعاً من حيث المواصفات الداخلية و الخارجية، فهي مزودة بعدد 6 وسائد هوائية، حساسات أمامية، إضاءات زينون، جنوط مقاس 18 إنش وكاميرا 360 درجة، كما تتميز بمكيف متعدد المناطق، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تبريد وتدفئة للمقاعد.

أسعار فئات سوناتا موديل 2022

الفئة السادسة بريميوم وصل سعرها ضمن عروض الوعلان إلى 154 ألف و 485 ريال، وهي تأتي بنفس المحرك ولكنها تتفوق عن الفئة الخامسة بنظام ذاكرة للمقاعد، نظام ملاحة، نظام صوتي فاخر يحتوي على عدد 12 مكبر صوت، حاجب شمس خلفي، ستائر جانبية ونظام تحذير مغادرة المسار. أما الفئة السابعة فئة بريميوم هايبرد من هيونداي سوناتا 2022 فقد بلغ سعرها 170 ألف و125 ريال، وهي تأتي بنفس المحرك الهجين المتوفر في الفئة الرابعة مع نفس التجهيزات الداخلية والخارجية الموجودة في الفئة السادسة.

أما بالنسبة للفئة الثامنة والأخيرة فئة ان لاين الأعلى تجهيزاً فقد بلغ سعرها 171 ألف و275 ريال، وهي تتميز بمحرك 4 سلندر بحجم 2500 سي سي ولكنه يولد قوة 290 حصان والجير أوتوماتيكي. تتميز فئة ان لاين عن الفئة السابقة بوجود مقاعد رياضية ولكنها بدون إمكانية تشغيل السيارة عن بعد، كذلك تتفوق بوجود مساعد الاصطفاف، عرض المعلومات على الزجاج، مقاعد جلدية، إطارات فاخرة، التحكم في الانزلاق وإضاءات ليد.