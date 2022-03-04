نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور أهم مميزات سيارة كيا نيو سيراتو 2022 وجميع التفاصيل في المقال التالي
سيارة كيا نيو سيراتو 2022 قد أعلنت الشركة المصرية للتجارة العالمية الوكيل الرسمي لسيارات كيا بمصر عن سيارة كيا نيو سيراتو بالأسواق المحلية في مصر بمختلف الفئات والتي تحظى باهتمام كبير في السوق المصرية في ظل النجاح الذي حققته النسخ السابقة من السيارة في خلال السنوات الماضية وتعتبر كيا الكورية من أهم صناع السيارات في الالم ووصل عدد السيارات الخاصة بالشركة إلي أكثر من 50 مليون سيارة وسيارة سيراتو تعتبر أشهر سيارات كيا إلي جانب كيا سبورتاج 2022 حيث تتوفر كيا نيو سيراتو موديل 2022 بباقة متنوعة من الألوان أبرزها الأبيض، والأسود، والأزرق، والفضي، الأحمر سوف نتعرف على كافة التفاصيل والمميزات من خلال هذا المقال.
كيا نيو سيراتو الشكل الجديد
حيث أن طول السيارة يبلغ نحو ٤٦٤٠ ملليمتر، أما بالنسبة لارتفاعها فيصل الي ١٤٥٠ملليمتر، كما تأتي السيارة بعرض ١٨٠٠ملليمتر، أما بالنسبة لشنطة السيارة فتبلغ سعتها نحو ٥٠٢ لتر.
أسعار kia sorento 2022 في مصر
تتوفر سيارة كيا نيو سيراتو في مصر بالعديد من المميزات، والقدرات من أبرزها ما يلي:
- التسارع من الثبات إلى ١٠٠كيلو متر في الساعة نحو ١٢ ثانية.
- تتوفر السيارة بمحرك ١٦٠٠ سي سي حيث ينتج قوة ١٣٠ حصان، وعزم دوران ١٩٢ نيوتن/متر.
- تمتاز سيارة كيا نيو سيراتو بتصميم من الداخل أنيق ذو مساحة كبيرة لكى يشعرك بالراحة في الجلوس. بالإضافة إلى أعدادات تم تقديمها من أجل الرفاهية. كما يوجد شاشة تعمل بتقنية حديثة قياس ٨ أتش مع شاشة عرض معلومات قياس السيارة ٤.٢.
- كذلك يتميز تصميمها الخارجي بالأناقة، والفخامة.
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