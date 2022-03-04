بالصور أهم مميزات سيارة كيا نيو سيراتو 2022 وجميع التفاصيل

سيارة كيا نيو سيراتو 2022 قد أعلنت الشركة المصرية للتجارة العالمية الوكيل الرسمي لسيارات كيا بمصر عن سيارة كيا نيو سيراتو بالأسواق المحلية في مصر بمختلف الفئات والتي تحظى باهتمام كبير في السوق المصرية في ظل النجاح الذي حققته النسخ السابقة من السيارة في خلال السنوات الماضية وتعتبر كيا الكورية من أهم صناع السيارات في الالم ووصل عدد السيارات الخاصة بالشركة إلي أكثر من 50 مليون سيارة وسيارة سيراتو تعتبر أشهر سيارات كيا إلي جانب كيا سبورتاج 2022 حيث تتوفر كيا نيو سيراتو موديل 2022 بباقة متنوعة من الألوان أبرزها الأبيض، والأسود، والأزرق، والفضي، الأحمر سوف نتعرف على كافة التفاصيل والمميزات من خلال هذا المقال.

كيا نيو سيراتو الشكل الجديد

حيث أن طول السيارة يبلغ نحو ٤٦٤٠ ملليمتر، أما بالنسبة لارتفاعها فيصل الي ١٤٥٠ملليمتر، كما تأتي السيارة بعرض ١٨٠٠ملليمتر، أما بالنسبة لشنطة السيارة فتبلغ سعتها نحو ٥٠٢ لتر.

أسعار kia sorento 2022 في مصر

تتوفر سيارة كيا نيو سيراتو في مصر بالعديد من المميزات، والقدرات من أبرزها ما يلي: