نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات نيسان التيما 2022 في الإمارات والسعودية وأهم المزايا والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات نيسان التيما 2022 ، تحظى شركة نيسان على اهتمام جميع عشاق السيارات، وكل اصدار تقدمه الشركة يتفوق على منافسيه بكل قوة، في إصدار 2022 قدمت الشركة سيارة متوسطة الحجم، مريحة وثابتة أثناء القيادة، بمساحة واسعة من الداخل، محرك قوي، وبالطبع اهتمت أن تكون السيارة اقتصادية في استهلاك البنزين، لتكون بالفعل سيارة نيسان التيما جاهزة للمنافسة مع مثيلتها في نفس الفئة السعرية، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنتعرف سويًا على سعر ومواصفات سعر ومواصفات نيسان التيما 2022.

سعر ومواصفات نيسان التيما 2022

تفوقت سيارة نيسان التيما 2022 في كل شيء بهذا الإصدار، لأنها جاءت بنظام الدفع الرباعي، والتصميم الداخلي الواسع، والمقاعد المريحة، التي تجعل السائق والركاب يستمتعون أثناء القيادة أو الوجود بداخل السيارة، بالإضافة إلى القيادة السلسة والسهلة جدًا، مع أفضل أنظمة أمان للسائق، وبالطبع جاءت بحزمة من المزايا القوية التي سنتعرف عليها الآن.

مواصفات ومزايا السيارة

تميزت سيارة نيسان التيما 2022 هذا الإصدار بمجموعة من المزايا غير متوفرة بالإصدار السابق، سواء أكان في نظام مساعدة السائق، وأنظمة السلامة والأمان، وحتى في النظام الترفيهي الرائع، حيث جاءت بمزايا حقًا رائعة مثل:-

تتوفر السيارة بثلاثة فئات بمحرك مختلف في كل فئة مثل الفئة الأولى المحرك الرباعي سعة 2.5 لتر بقوة 188 حصان.

عزم دوران 244/ متر، مع دفع الرباعي.

محرك تربو رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر (متغير ضغط)، لإنتاج 236 حصان، بقوة عزم دوران 374 نيوتن / متر.

أبعاد السيارة الطول 4.869 متر، العرض 1.850 متر، الارتفاع 1.440 متر.

قاعدة العجلات 1.825 متر، سعة صندوق التخزين 517 لتر.

محرك سعة 2.5 لتر، مع نظام الدفع الأمامي، مع إمكانية اختيار الدفع الرباعي مع سعة 2 لتر.

وكلًا من المحركين متصلين مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير (CVT).

تأتي السيارة بأقوى مميزات سلامة وأمان مثل نظام فرامل مانع للانغلاق، مع نظام التحكم الديناميكي للثبات الأقوى للسيارة.

بالإضافة إلى مانع الحركة، مع أقوى توزيع قوة الفرامل الالكتروني، مع نظام التحكم في الجر.

كما يتوفر بالسيارة مزايا داخلية رائعة مثل القفل المركزي، المقاعد المصنوعة من القماش، مسند ذراع المقعد الأمامي.

وأفضل نظام عرض المعلومات المتعددة، مقود كهربائي، فتحات مكيف خلفية، وإمكانية ضبط المقعد اليدوي، وإمكانية تعديل إمالة المقود.

هذا بالإضافة لتوفر عدد من المزايا الرائعة المريحة والتي تساعد في تسهيل القيادة وأيضًا أفل وسائل ترفيه مثل حساب عداد المسافات، راديو.

مدخل أي يو إكس، مقبس 11 فولت، مشغل أقراص، الدخول من غير مفتاح، زر بدء التشغيل، تكييف يدوي، مع 6 مكبرات صوت، بلوتوث.

عيوب وسعر سيارة نيسان التيما 2022

لم يأتي تصميم السيارة بشكل جديد سواء أكان الخارجي أو الداخلي، وبهذا لا تستطيع منافسة الشركات الأخرى.

كما أن عمدة السقف سميكة نوعًا ما مما يتسبب في حجب الرؤية، مع انخفاض دقة الكاميرا الخلفية، أما عن سعرها:-