المواصفات الداخلية والخارجية لسيارة فورد رنجر 2022 وسعرها في مصر والسعودية

قدمت شركة فورد السيارة فورد رنجر 2022 بتصميم عصري ومتميز للغاية وسط منافسيها من السيارات هوندا ريد جلاين حيث جاءت السيارة بهيكل رائع يشبه الصندوق كما جاءت المصابيح الأمامية لجبهة السيارة على شكل حرف c لتزيد من تألق المقدمة، وقد حصلت السيارة على أعلى تصنيف خلال إختبارت التصادم من المعهد الخاص بتأمين السلامة، والجدير بالذكر أيضاً أن السيارة قد حصلت على درجة موثوقية من شركة تحليل البيانات JD Power and Associates تبلغ 82 من 100 أي بمعدل رائعة.

مواصفات السيارة فورد رنجر 2022

تمتلك السيارة مظهر خارجي متميز ومحدث مما جعل إصدار 2022في غاية التألق كما تتميز مقصورة السيارة بالتصميم العصري، كما يتوفر بالسيارة حامل للأكواب من الأمام والخلف مع توافر إمكانية التحكم في درجة الحرارة أوتوماتيكياً، وفيما يلي نذكر أهم مواصفات السيارة:

المواصفات الخارجية

يبلغ طول الصندوق الخلفي للسيارة 5 أقدام مما يجعلها تكفي لسعة 4×8 من الصناديق الخشبية، حيث تبلغ قيمة الحمولة المناسبة للسيارة تتراوح بين 1430 رطل إلى 1860 رطل.

جاءت جنوط السيارة قوية بقياس 18 إنش لتستطيع السير بأمان في الطرق الوعرة.

تحتوى السيارة على عدة أنطمة هامة منها نظام تحذير السائق عند إنخفاض مستوى إطارات السيارة أثناء القيادة، بالإضافة لنظام تحذير السائق أثناء الخروج عن المسار الصحيح.

المواصفات الداخلية

تمتلك السيارة محرك قوي توربيني سعته 2.3 لتر تبلغ قوته 270 حصان، بالإضافة لناقل حركة أوتوماتيكي متعدد السرعات عددها 10 سرعات.

تحتوي السيارة على شاشة رقمية لعرض المعلومات ووسيلة ترفية قياسها 10.1 إنش وفئة أخرى 12 إنش، وكلاهما تحتوى على شاشة مصغرة خلالها لتوضيح التضاريس الوعرة أثناء القيادة.

يتوفر بالسيارة الوسائد الهوائية لضمان سلامة السائق والراكب الأمامي كما تتوفر خلال جوانب السيارة.

سعر السيارة فورد رنجر 2022

يتوفر من إصدار السيارة لعام 2022 ثلاث فئات مختلفة وهم (XL- XLT- Lariat)، ولكن جميع الفئات تتميز بتوافر كافة وسائل الراحة والأمان أثناء القيادة، وفيما يلي سوف نذكر سعر السيارة في بعض الدول العربية: