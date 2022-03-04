مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 وسعرها في مصر والسعودية

تنتمي السيارة هيونداي توسان 2022 لفئة السيارات الكروس أوفر فهي سيارة كورية الصناعة متعددة الإستخدام حيث أنها ضمن السيارات التي إزداد البحث عنها في عالم السيارات مؤخرا لما تتميز به من كافة وسائل الأمان والراحة ووسائل الترفية، كما جاءت السيارة بفئات مختلفة عددها خمس خلال إصدار2022 والجدير بالذكر أن قطع الغيار الخاصة بالسيارة متوفرة كما يتوفر العديد من مراكز الصيانة الخاصة بها.

مواصفات السيارة هيونداي توسان 2022

يبحث العديد من الأشخاص عند شراء سيارة عن السيارة التي يتوفر بها العديد من المميزات، كما جاءت بالعديد من الكماليات والأنظمة المتميزة، وفيما يلي سوف نذكر أهم مواصفات السيارة هيونداي توسان الداخلية والخارجية:

المواصفات الخارجية

تمتلك السيارة هيونداي توسان جنوط رياضي مقاسه حوالي 18 بوصة للفئة الثالثة، بينما قياس جنوط الفئة الرابعة هو 19 بوصة.

توسان جنوط رياضي مقاسه حوالي 18 بوصة للفئة الثالثة، بينما قياس جنوط الفئة الرابعة هو 19 بوصة. توافرت الأعتاب الداخلية للسيارة من الكروم بالإضافة للحزام فهو من الكروم الستان.

جاءت السيارة بنمط شبك مدمجة داخله الأضواء، بالإضافة لتوافر مصابيح الإضاءة الأمامية من LED.

يتميز سقف السيارة بأنه مسطح ولونه أسود بالإضافة لقطعة مقوسة داخله من الكروم.

تبلغ سعة الشنطة الخلفية للسيارة حوالى 503 لتر حيث يمكنها حمل العديد من الأغراض والحقائب.

المواصفات الداخلية

تحتوى السيارة من الفئة SE على شاشة قياسها 8 بوصة، بينما تحتوى الفئة LIMITED على شاشة قياسها 10.25 بوصة.

سعة خزان الوقود للسيارة هى 54 لتر، بينما تستهلك السيارة وقود 7.4 لتر لكل 100 كيلو متر.

تحتوى السيارة على ناقل حركة أتوماتيكياً يبلغ عدد سرعاته 6 سرعات.

تمتلك السيارة جهاز صوت استريو يعمل من خلال ثمان مكبرات بالإضافة لشاحن لاسلكي للجهاز.

سعر السيارة هيونداي توسان

جاءت السيارة بأربعة فئات مختلفة وهي (SE –SEL – N LINE – LIMITED) وفيما يلي نوضح سعر السيارة في بعض الدول العربية: