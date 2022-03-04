اختر لك سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب أقوى عروض السيارات 2022 في السعودية

تمويل سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب، أقوى عروض السيارات 2022 بجميع الموديلات والطرازات الجديدة والمستعملة من الشركة الوطنية للتمويل التي تقدم خدمات مميزة للعملاء وتسهيلات السداد بأقساط تناسب دخل العميل، علاوة أن الشركة تعمل بسرعة الإجراءات للحصول على المركبة خلال 48 ساعة، حيث تتيح للعميل اختيار السيارة أي موديل من المعارض والوكلاء الموجودين في مناطق المملكة العربية السعودية ثم تقوم الشركة بتمويلها وإتمام العقد ثم تستطيع الإنطلاق بسيارتك كما تحب، علاوة على ذلك تمكنك الشركة من السفر خارج المملكة بالإضافة إلى مميزات أخرى كثيرة في طلب تمويل إجارة سيارة جديدة أو مستعملة من الشركة الوطنية للتمويل.

أقوى عروض السيارات 2022 في السعودية

أتاحت الشركة الوطنية للتمويل أقوى عروض السيارات الجديدة والمستعملة وحرية اختيار موديل السيارة بدون قيود، مع مراعاة أن تكون قيمة المركبة تناسب إمكانيات العميل المالية، فيما تقدم الشركة تسهيلات السداد بفترات من سنة وحتى 5 سنوات بأقساط مرنة تناسب الدخل الشهري مع حساب الالتزامات لديك، السجل الائتماني هو الذي يحدد قيمة السيارة أي قيمة التمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب متاح لجميع الجنسيات المٌقيمين في المملكة، إمكانية السفر خارج البلاد وهامش الربح تنافسي يبدأ 5.5%، علماً بأن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط تمويل سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب

لا يقل عمر العميل عن 21 سنة وقت تقديم طلب تمويل سيارة. الحد الأدنى للخدمة في العمل ستة أشهر على الأقل. لا يقل الراتب الشهري عن 4.500 ريال سعودي. معدل النسبة السنوي يبدأ من 10.36%.

كيفية طلب تمويل سيارة بدون كفيل ولا تحويل راتب

الدخول عبر موقع الشركة الوطنية للتمويل.

تجهيز المستندات المطلوبة (صورة بطاقة الهوية / الإقامة ورخصة القيادة سارية المفعول – عرض سعر سيارة – تعريف بالراتب يتضمن المسمى الوظيفي والدخل وتاريخ التعيين).

عرض السعر يكون من أحد المعرض والوكلاء من عروض السيارات في السعودية.

تعبئة نموذج طلب قرض سيارة.

سوف يقوم النظام بفحص طلبك والرد وتحديد موعد لإتمام الإجراءات.

إذا كان لديك استفسار عن عروض السيارات 2022 في السعودية المتاحة يمكنك التواصل عن طريق الاتصال على الرقم الموحد 8001244342.