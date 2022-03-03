أسعار سيارة همر 2022 Hummer في السعودية والكويت أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين حيث تعتبر من السيارات ذات الهيكل المميز، سوف نتناول مواصفاتها بالتفصيل والمميزات المختلفة لموديل هذه السيارة، والخواص والتقنيات الرائعة بها والتصميم الخارجي والداخلي لها، ومعايير الأمن والسلامة، تنتمي لفئة الدفع الرباعي لها تاريخ عريق مع الجيش الأمريكي، والعلامة التجارية الخاصة بها رائدة في مجال صناعة السيارات.

مواصفات سيارة همر 2022 Hummer

تتميز سيارات الهمر Hummer بوجود مصابيح ليد أمامية تعطيها مظهر جذاب وتسهل القيادة للسائق، كما تحتوي على موتور قوي يتحمل القيادة على الطرق الوعرة، تأتي بسقف متحرك، تحتوي على نظام تكييف مميز وأداء السيارة ليس له مثيل، تحتوي على شاشة ترفيه يبلغ قياسها 13 بوصة.

يوجد مقاعد أمامية تحتوي على نظام للتدفئة، مصنوعة من أجود أنواع الجلد الفاخر، تشتمل أيضا على نظام ملاحة فعال، وبها شاحن لاسلكي ومساحة تخزين في الصندوق كبيرة.

تأتي بضمان لمدة ثلاث سنوات، أو لمسافة 36 ألف جنيه، بينما ناقل الحركة يبلغ خمس سنوات أو 60000.

مميزات 2022 Hummer

تمتاز بوجود سقف متحرك يمكن إزالته، كما يوجد بها نظام الدفع الرباعي وتحتوي على جميع معايير الأمن والسلامة لحماية السائق، المساحة الداخلية للسيارة جيدة تبلغ قوة المحرك لها حوالي 1000 حصان، وتعتبر من أقوى السيارات التي يمكن قيادتها في المناطق الجبلية بسهولة.

تشتمل Hummer على العديد من الإمكانيات المتطورة منها نظام لمراقبة الطريق ليساعد السائق في القيادة بأمان، كما تحتوي السيارة على أنظمة حماية مختلفة.

تدعم نظام كار بلاي وأندرويد أوتو ويوجد بالسيارة واي فاي وشاحن لاسلكي واستريو قوي وعزم دوران لها يبلغ 15595 نيوتن على المتر.

أسعار سيارة همر 2022 Hummer