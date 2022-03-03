نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارة همر 2022 Hummer في السعودية والكويت في المقال التالي
أسعار سيارة همر 2022 Hummer في السعودية والكويت أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين حيث تعتبر من السيارات ذات الهيكل المميز، سوف نتناول مواصفاتها بالتفصيل والمميزات المختلفة لموديل هذه السيارة، والخواص والتقنيات الرائعة بها والتصميم الخارجي والداخلي لها، ومعايير الأمن والسلامة، تنتمي لفئة الدفع الرباعي لها تاريخ عريق مع الجيش الأمريكي، والعلامة التجارية الخاصة بها رائدة في مجال صناعة السيارات.
مواصفات سيارة همر 2022 Hummer
تتميز سيارات الهمر Hummer بوجود مصابيح ليد أمامية تعطيها مظهر جذاب وتسهل القيادة للسائق، كما تحتوي على موتور قوي يتحمل القيادة على الطرق الوعرة، تأتي بسقف متحرك، تحتوي على نظام تكييف مميز وأداء السيارة ليس له مثيل، تحتوي على شاشة ترفيه يبلغ قياسها 13 بوصة.
- يوجد مقاعد أمامية تحتوي على نظام للتدفئة، مصنوعة من أجود أنواع الجلد الفاخر، تشتمل أيضا على نظام ملاحة فعال، وبها شاحن لاسلكي ومساحة تخزين في الصندوق كبيرة.
- تأتي بضمان لمدة ثلاث سنوات، أو لمسافة 36 ألف جنيه، بينما ناقل الحركة يبلغ خمس سنوات أو 60000.
مميزات 2022 Hummer
تمتاز بوجود سقف متحرك يمكن إزالته، كما يوجد بها نظام الدفع الرباعي وتحتوي على جميع معايير الأمن والسلامة لحماية السائق، المساحة الداخلية للسيارة جيدة تبلغ قوة المحرك لها حوالي 1000 حصان، وتعتبر من أقوى السيارات التي يمكن قيادتها في المناطق الجبلية بسهولة.
- تشتمل Hummer على العديد من الإمكانيات المتطورة منها نظام لمراقبة الطريق ليساعد السائق في القيادة بأمان، كما تحتوي السيارة على أنظمة حماية مختلفة.
- تدعم نظام كار بلاي وأندرويد أوتو ويوجد بالسيارة واي فاي وشاحن لاسلكي واستريو قوي وعزم دوران لها يبلغ 15595 نيوتن على المتر.
أسعار سيارة همر 2022 Hummer
- يقدر السعر في المملكة حوالي 423 ألف ريال سعودي.
- السعر في الامارات حوالي 414 ألف درهم إماراتي، بينما يقدر السعر بالدولار الأمريكي نحو 112 ألف 595 دولار.
- يبلغ السعر في قطر 410 ألف ريال قطري.
- يبلغ السعر بالكويت حوالي 35000 دينار كويتي.
- يبلغ السعر بمصر حوالى مليون 800,000 جنيه مصري.
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