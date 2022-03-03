نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض مذهل 18% على كيا سونيت 2021 الإقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض مذهل %18 على كيا سونيت 2021 الإقتصادية الأفضل بين المنافسين و الأكثر مبيعاً بالمملكة، تعتبر سيارة سونيت اللي أصبحت مُفضلة لدى الكثير السيارة الإقتصادية من الطراز الأول و التي تمكنك من السير مسافة 17.5 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين فئة 91 بتقييم ممتاز، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة التي إنضمت إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة مع السعر الجديد بالإضافة إلى شركة السيارات التي تقدم هذا العرض المتميز لسيارة كيا سونيت EX 2021 نص فل الإقتصادية.

تخفيض %18 على كيا سونيت 2021 الإقتصادية

تتميز السيارة بمحرك اقتصادي رباعي الإسطوانات 1500 سي سي بنزين قير أوتوماتيك سي في تي ونظام الدفع أمامي، أصبحت تتوفر سيارة كيا سونيت EX 2021 نص فل الإقتصادية ضمن عروض السيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث تتوفر لدى شركة سيارة بالرياض بسعر 67 الف ريال بدلا من 81 ألف و 248 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل 18%، ويمكنك تقسيط السيارة ودفع قسط شهري 1181 ريال بدون الحاجة إلى دفع دفعة بداية تعاقد.

كيا سونيت EX 2021 الإقتصادية

تتميز فئة EX بكافة مواصفات الأمان وسائد هوائية امامية، توزيع قوة الفرامل الكترونيا، الثبات الإلكتروني ESP، عدد خمس أحزمة أمان، مراقبة ضغط الاطارات، تحكم فى الحساسات، سنتر لوك، فرامل ABS، نظام التحكم بالانزلاق (TRC) و مساعد الفرامل BA، كما تتميز سيارة كيا الإقتصادية سونيت EX 2021 نص فل بكافة مواصفات التقنية كاميرا خلفية، راديو، شاشة وسائط تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مدخل USB، منافذ طاقة و بلوتوث.

مزايا كيا سونيت 2021 نص فل

تتميز فئة النص فل بإمكانية التحكم بارتفاع الأنوار الأمامية، كشافات ضباب امامية، مصابيح ليد، مصابيح هالوجين، مزيل ضباب، مرايا تحكم كهربائي و اشارات على المرايا الكهربائية مع إمكانية الطي أوتوماتيك، تتميز سيارة حساسات خلفية، حساسات أمامية و جنوط مقاس 16 إنش، كما تتميز السيارة الأفضل بين المنافسين كذلك ب فتحات تكييف خلفية، زجاج كهربائي، إمكانية التحكم من خلال المقود في الأوامر الصوتية، البلوتوث ومثبت السرعة، تتميز السيارة بإمكانية التشغيل بصمة، إمكانية فتح الابواب عن طريق الريموت و مقاعد جلد لسيارة كيا سونيت EX 2021 نص فل الإقتصادية.