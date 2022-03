نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة التي ستنافس نيسان وفورد وسعرها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ ، منذ شهر تقريبا نشرت شركة تويوتا في تغريدة لها عبر الحساب الرسمي على تويتر Twitter صورة جديدة تشويقية لعربة سيكويا ٢٠٢٣ ثم تم تداول الأقاويل الكثيرة حول الصورة لأنها تُظهر عربة سيكويا من الخلف وهو الجيل الجديد من سيارة تويوتا سيكويا، كما أن الشركة قد كتبت في تغريدتها أنه : قريبا سيأتي الضخم في إشارة إلى السيارة الجديدة، وبعد ذلك غردت شركة تويوتا مرة أخرى بقدوم سيارة سيكويا 2023 الجديدة، وقد تحدثنا في مقالة سابقة على انه من المتوقع أن تستند تويوتا على تطوير سيارة سيكويا إلى سيارة تويوتا تندرا وسنتعرف في تلك المقالة على سيارة سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة فتابعونا.

مواصفات سيارة تويوتا سيكويا ٢٠٢٣

ظهرت خلفية سيارة سيكويا ٢٠٢٣ في صورة تشويقية من تويوتا بشكل معتم للغاية، و بسبب ذلك تم دفع الكثيرين لمحاولة تعديل إضاءة الصورة، و هنا كانت المفاجأة حيث ظهر شئ مخبأ في زاوية الصورة، ملاحظة صغيرة من فريق تويوتا تقول: “All New Debut: The forest, and its trees, almost in view”، و ذلك لأن سيكويا ٢٠٢٣ شجرة صنوبرية من الأشجار الضخمة بالخشب الأحمر، وبالطبع قد تم كتابة ذلك لان فريق تويوتا توقع أن يقوم الناس بتعديل إضاءة الصورة.

والآن تدخل Toyota Sequoia 2023 بأشياء كثيرة. بغض النظر عن جودة السيارة وأعتماديتها وموثوقيتها. فتعتمد سيارة سيكويا ٢٠٢٣ على تصميمها حيث أن تصميمها من نسخة TRD Pro. وهذا التصميم مخصص للطرق الوعرة. بالإضافة إلى تقنياتها الرائعة للطرق الوعرة. كذلك السلامة والأمان في السيارة. كما أنها ستكون منافس قوي للسيارات صاحبة الـ 7-8 راكب.

Toyota Sequoia 2023

تتميز السيارة ببعض المميزات التي بها ستتفوق سيكويا ٢٠٢٣ على تويوتا تندرا ومنها :

تصميم السيارة تمت إعادته بالكامل فحصلت على شكل جديد.

تم بناء السيارة على نفس شاكلة تويوتا تندرا الجديدة.

السيارة بها نظام حركة هجين قياسي وهو بالبنزين والكهرباء.

كذلك التكنولوجيا المتطورة بالتقنيات المثيرة في السيارة.

كما أن السيارة بها مرايا سحب اختيارية جديدة تقبل الثني والتمديد والسحب.

كذلك بها قدرة سحب تصل إلى 9000 رطل أي 4080 كجم.

تويوتا سيكويا الجديدة

جدير بالذكر أن سيكويا ٢٠٢٣ ستكون منافس شرس لسيارة تويوتا لاند كروزر لأن أبعاد السيارة متوقع أن يبلغ طولها ما يقارب 5.3 و 5.4 متر. كما أن عرض السيارة سيكون 2032 مليمتر. أي أن Toyota Sequoia 2023 ستكون أكبر بكثير من لاند كروزر. حيث سيقل طولها عن خمسة متر. ويقل عرضها عن اثنان متر.

سعر سيكويا 2023

تم تحديد موعد لإطلاق Toyota Sequoia 2023 وهو في الربع الأخير من عام 2022.

ولكن من المتوقع أن يبدأ سعرها من 35.000 دولار أي ما يعادل 199.000 ريال سعودي. فتابعونا لمعرفة كل جديد.

