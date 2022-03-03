السيارة الخيالية... سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة مواصفاتها مميزاتها وأسعارها الخيالية في بعض الدول

سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة مواصفاتها مميزاتها، يبحث الكثير من الأشخاص ومحبين السيارات عن الحصول على سيارة من النوع الفاخر والراقي، ويتم طرح السيارة بالأسواق بخمس فئات سعرية متنوعة، لأن السيارة مزودة بمحرك قوة رباعي الأسطوانات وذات سعة 1600 سي سي، وقد أعلن الوكيل الحصري لشركة هيونداي هم طرح الفئة للسيارة بموديل 2022 سمارت، وهي من بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وسوف نتعرف أكثر عن مواصفات السيارة وما تتمتع به من مميزات وأسعارها في بعض الدول.

سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة مواصفاتها مميزاتها

مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022

السيارة هيونداي توسان 2022 تستمد قوتها من محرك قوي رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، وينتج عنه قوة 180 حصان.

توسان 2022 تستمد قوتها من محرك قوي رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، وينتج عنه قوة 180 حصان. ينتج عنه عزم دوران يبلغ نحو 265 نيوتن لكل متر، ومزود بناقل حركة سباعي السرعات يعمل بشكل أوتوماتيك.

مما يساعد في تسارع السيارة من وضعية الثبات حتى 100 كم للساعة بغصون 9 ثواني.

أبعاد السيارة الخارجية تبلغ نحو 4500 للطول، وذات عرض 1865 مم، وذات ارتفاع عجلات يبلغ نحو 1650 مم.

ومقاس قاعدة العجلات يبلغ نحو 2680.

أما بالنسبة لسعة الشنطة الخلفية يبلغ نحو 503 لتر، وسعة خزان الوقود تبلغ 54 لتر.

يوجد في السيارة هيونداي توسان 2022 العديد من وسائل الأمن والأمان والسلامة والحماية، ومن بينهم وسائد هوائية وفرامل مانعة للانغلاق.

التوزيع الإلكتروني للفرامل، وبه برنامج التوازن الإلكتروني، وبرنامج خاص بالتوازن عند نهوض المرتفعات والمنحدرات.

مميزات سيارة هيونداي توسان 2022

يوجد في السيارة مصابيح ضباب أمامية مع الحرص على وجود إضاءة بالنهار وأثناء الضباب.

ويوجد بها جهاز إنذار للمسافات الخلفية، ويوجد بها حامل سقف وسبويلر خلفي للإضاءة.

يوجد مرأيات جانبية تعمل بتقنية الكهرباء وبه شبكة في الأمام مطليه باللون الفضي.

تقنية التحكم في ناقل الحركة بعجلات القيادة، وبها شاحن هوائي لجميع الهواتف المحمولة

سعر سيارة هيونداي توسان 2022