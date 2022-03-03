سعر ومواصفات Toyota Vellfire 2022 تويوتا فيل فاير القوة والسرعة والأمان 

تعتبر سيارة Toyota Vellfire 2022 تويوتا فيل من السيارات التي يصعب أن تسير في مكان غير الاسفلت، نظرا لكونها سيارة رياضية يمكن استخدامها في السباقات الرياضية لأنها تتمتع بالسرعة الفائقة والقوة والعزم، ويصدر منها ثلاثة إصدارات، كما أن تويوتا فيلفيلر اليابانية تتمتع بمظهر متميز وسعة داخلية كبيرة، كما أن منها السيارة الميني لأصحاب الذوق الرفيع، وسوف نوضح أهم المميزات والموصفات الخاصة بها في هذا المقال.

مواصفات Toyota Vellfire تويوتا فيلفيلر 2022

يتم إصدار تويوتا فيل فاير بأكثر من إصدار وبالتالي تختلف سعة المحرك حيث أن هناك الإصدار الأول بسعة بنزين 2.4 لتر والذي يعمل بقوة 178 حصانا، بينما الإصدار الثاني بمحرك ذو سعة 3.5 لتر بنزين وهذا يولد قوة 280 حصانا ويعتبر هذا المحرك الأكثر استخداما في سباقات السيارات الرياضية، كما أن السيارة بها العديد ن المميزات التي تجعلها الخيار الأول للفئة الرياضية، والأشخاص الذين يفضلون السرعة والقوة.

تصميم تويوتا فيل فاير 2022 من الداخل

تتمتع Toyota Vellfire 2022 بالمظهر الداخلي المميز إلى جانب كونها تحتوي على سبعة مقاعد، فهي واسعة بالمقارنة بسيارات جيلها، كما تحتوي على مبرد هواء وأكثر من وسيلة للراحة مثل وجود شاشة داخلية، نوافذ كهربائية، مساند للرأس والأذرع، كما أنها تدعم الانترنت والبلوتوث وبها مكبرات صوت.

تتميز أيضا تويوتا فيلفير 2022 بأن بها جهاز إنذار لحمايتها من السرقة كما تدعم نظام منع تشغيل المحرك وهذا يجعلها أكثر أمانا على الأطفال، من الجدير بالذكر أن مقاعد السيارة قابلة للتحرك وذلك لتوفير راحة أكثر للركاب والسائق، إلى جانب نظام التحكم في السرعة والدوران الذي يحمي الركاب من الاصطدام والحوادث.

مواصفات Toyota Vellfire 2022 من الخارج

تتمتع السيارة بالعديد من المميزات الخارجية إلى جانب مظهرها الرياضي المتميز وقوة العجلات وسرعة المحرك فهي تحتوي على مصابيح إضاءة تعمل بكفاءة عالية، تحتوي على نظام فرامل مضادة، كما أنها تتوفر بأكثر من لون وتعتبر تلك الفئة من سيارات تويوتا اليابانية الأفضل لاحتوائها على كاميرا لمتابعة الطريق وأيضا الأفضل من حيث الأمان الداخلي والخارجي.

سعر تويوتا فيل فاير 2022 Toyota Vellfire

يصل سعر تويوتا فيل فاير حيث أنه يصل غلى 300 ألف جنية مصري بما يعادل خمسة آلاف دينار كويتي، ويصل سعرها في الإمارات بما يقرب 70 ألف درهم إماراتي، ونجد أن تلك الفئة سعرها يتناسب مع بعض فئات المجتمع فنظرا لقوة محركها إلا أن سعرها يعتبر الأنسب بالمقارنة بالسيارات المنافسة.