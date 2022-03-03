كيا سبورتاج 2022 هي سيارة تمثل اختيار قوي لهؤلاء الراغبين في الفخامة والأداء الجديد مع كذلك التصميم الجذاب، وتعد كيا الجديدة المشار إليها من أكثر السيارات التي تنال اخبارها اهتماما في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك لنجاح السيارة في كونها اعتمادية وذات مصروفات تشغيل معقولة بالإضافة إلى أنها مناسبة لجميع الاستخدامات خاصة المهام الوعرة على كافة أنواع الطرق وذلك بفضل هيكلها الرياضي حيث أنه من فئة SUV.

انخفاض سعر كيا سبورتاج 2022 kia sportage جميع الفئات بنسبة قوية 100%

وقعت موجة انخفاض في اسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 بجميع الفئات الـ7 للسيارة الجديدة ذو الإطلالة الجذابة.

وفي الوقت نفسه كان الانخفاض في فئة ستاندر بقيمة 1000 ريال وأصبح حاليا سعر فئة LX هو حوالي 97 ألف ريال.

كذلك فئة LX بسعة 2.4 لتر انخفض سعرها بقيمة 750 ريال سعودي وأصبح سعرها حاليا حوالي 104 ألف ريال.

سعر كيا سبورتاج الجديدة في المملكة العربية السعودية.. احدث الاسعار المحدثة

فئة IX سعة 2.0 لتر أصبح سعرها 109 ألف بعد كان قد تجاوز سعرها وقت طرحها في 2021 الـ110 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه انخفض سعر فئة IX سعة 1.6 ستاندر 900 ريال وأصبح حوالي 110 ألف ريال سعودي.

بالإضافة إلى انخفاض سعر فئة EX بسعة 1.6 لتر بقيمة 600 ريال وأصبح سعرها حاليا حوالي 116 ألف.

الفئات الأقوى من كيا سبورتاج الجديدة الأسعار الجديدة بعد الانخفاض

هناك فئة EX بسعة محرك قدرها 2.4 لتر انخفض سعرها 1200 ريال وأصبح حاليا حوالي 126 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه كذلك انخفض سعر آخر فئة في السيارة المشار إليها، فئة SX بقيمة 2000 ريال وأصبح سعرها حوالي 135 ألف.

ملحوظة: تتغير اسعار السيارات باستمرار وفي بعض الأوقات يكون هذا التغيير بالانخفاض وتاره أخرى بالارتفاع

لذا يجب مراجعة الاسعار المحدثة للسيارة محل الاهتمام قبل شرائها بأقرب وقت ممكن.

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