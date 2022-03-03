نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ميتسوبيشي باجيرو 2022 وسعرها في السعودية PAJERO الأقوى في فئاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميتسوبيشي باجيرو 2022 ، كشفت شركة ميتسوبيشي اليابانية للسيارات المرموقة ، عن أحدث إصدار من الطراز المنتظر ، باجيرو 2022 ، الذي ينتمي إلى فئة سيارات الدفع الرباعي. كما أيضا تحظى بشعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حيث ظهرت سيارة mitsubishi pajero في جيلها الخامس والأخير ، بعد أخر قرار الذي توصلت إليه الشركة اليابانية. يبدأ الطراز الأساسي لـ Pajero 2022 Final Edition بمقاعد تتسع لـ 7 أشخاص ، مع نظام معلومات وترفيه وكاميرا للرؤية الخلفية. وبعجلات من سبائك معدنية مقاس 18 بوصة مزودة بأجهزة استشعار وحساسات خلفية لركن السيارة بطريقة صحيحة. اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواصفات سعر السيارة الأقوى الإطلاق في فئاتها في المملكة العربية السعودية. وذلك من خلال موقعكم المفضل ( ثقفني ) فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

مواصفات محرك سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022

تأتي سيارة باجيرو 2022 بنسختين مثل تويوتا لاندكروزر 2022 الذي جاءت بنسختين أيضا وهي منافسة لهذه السيارة. والنسخة الأولي من محرك V6 بسعة تصل إلى 3.5 لترًا ( 3500 سي سي ). وقادرة على توليد ما يصل إلى 184 حصانًا مع قدرة عزم دوران يصل حتي 306 نيوتن لكل متر. كما أيضا لديها إمكانية تسارع من سرعة صفر حتي سرعة 100 كيلو متر في الساعة في غضون 12.5 ثانية. ومعدل أستهلاك البنزين في الطرق الطبيعية. حيث تستهلك 13 لترا لكل 100 كيلو متر.

أما بالنسبة للنسخة الأخري من ميتسوبيشي باجيرو 2022 في هذا الإصدار. تأتي أيضا من محرك طراز V6 ولكن بسعة 3.8 لتر ( 3800 سي سي ). حيث تقوم بتوليد قوة تصل إلي 237 حصانا وقدرة عزم دوران حتي 329 نيوتن لكل متر. كما أيضا لديها قدرة تسارع من سرعة صفر حتي 100 كيلو متر في الساعة في غضون 10 ثوان فقط وبفارق ثانيتين عن النسخة الأولي.

PAJERO 2022 من الخارج

تأتي سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 بتصميم 5 أبواب. تزن السيارة بين 1970 وبين 2140 كجم حسب الفئة ، مع واجهة أمامية أكثر شراسة من قبل والتي تقوم بتعبير السيارة عن نفسها على الطرق الوعرة والمستحيلة. تم تزيين الواجهة الأمامية والخلفية بأضواء تعتمد على تقنية LED الحديثة. مع شبكة أمامية عريضة عليها رمز mitsubishi الشهير في المنتصف. كما تعتمد ميتسوبيشي باجيرو 2022 على جسم خارجة منتفخ وعدوانبة أكثر من الأجيال السابقة حيث تأتي بشبكة من الأمام كبيرة وعريضة وفي المنتصف شعار باجيرو 2022 المتميز جدا من النيكل. كما تأتي بمصابيح أمامية من نوع ليد تعمل أتوماتيكيا عند تشغيل السيارة. بجانب مصابيح مخصصة للضباب. كما أن هناك مصابيح خلفية ليد أيضا. وتأتي من أربع عجلات بمقياس 18 بوصة وهو أكثر من الإصدارات السابقة التي تحمل عجلات 17 بوصة.

مواصفات الأمن والسلامة في ميتسوبيشي باجيرو 2022 الجديدة

مكابح من نوع ABS مانعة للانزلاق.

نظام توزيع قوة المكابح علي العجلات الأربعة نظام EBD.

VSC نظام التحكم الجديد في ثبات السيارة.

نظام جر وتحكم كامل بنظام TCS.

كما أيضا تأتي سيارة باجيرو 2022 من نظام أيزوفكس لمقاعد الأطفال حيث أكثر أمان لهم وثبات أكثر.

تأتي السيارة بنظام حساسات أمامية وخلفية.

وسائد هوائية لجميع المقاعد.

سعر باجيرو 2022 في السعودية

كما ذكرنا في السطور السابقة أن السيارة جاءت بإصدارين وكل إصدار له سعر مخصص في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

النسخة الأولي من السيارة الأقوى علي الإطلاق علي الطرق الوعرة والمستحيلة وهي سعة 3.5 لتر. حيث سوف يتم إصدار سعرها وهو يتراوح بين 94.000 ريال سعودي وتصل حتي 128.000 ريال سعودي مع فارق تجهيز السيارة.

النسخة الثانية من ميتسوبيشي باجيرو 2022 سعة 3.8 لتر. حيث يبدأ سعرها من 144.000 ريال سعودي وحتي 155.000 ريال سعودي.

سعر ميتسوبيشي باجيرو 2022 في الإمارات العربية المتحدة

يختلف سعر السيارة الرياضية ذات الدفع الرباعي بين دولة وأخرى. كما تختلف أيضا يعض مواصفات PAJERO 2022 بين الدول وبعضها ولكن الاختلاف ليس في الشكل بل بعض المواصفات الداخلية المدمجة داخل السيارة وأيضا بعض السيارات تأتي بمقوة محركات مختلفة عن الدولة الأخرى. اما بالنسبة لسعر السيارة في الإمارات العربية المتحدة حيث تصل من 91 ألف درهم إماراتي حتي 98 درهم إماراتي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم من خلال موقعكم المفضل ( ثقفني ) المواصفات الكاملة من سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وسعرها في المملكة العربية السعودية. نتمنى أن تكون هذه المقالة مفيدة لكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.