نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من السيارات الحديثة، وتتمتع بالعديد من المواصفات المتميزة، كما تعد متوفرة بمختلف السوق المحلية والعالمية، ولها الكثير من الخصائص أهمها أن السيارة تعد متنوعة الاستعمالات تتوافق مع مختلف الطرق الوعرة بسبب ما يتوفر بها من ملحقات للقيادة الآمنة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن السيارة، وخصائصها وتكلفة شرائها.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

أهم المواصفات وأسعار سيارة كيا سبورتاج 2022، نتابعها عبر تلك المراجعة والتي يتساءل عنها مختلف الأشخاص من الراغبين في حجز هذه الشاحنة المتميزة والكورية التقنيات ومن النوع الرياضي المطلق عليه SUV المتعدد الاستخدامات وهي تعد من السيارات التي تتوفر على مستوى كل الأسواق المحلية والعالمية بخصائص وتجهيزات قياسية، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المواصفات التي تجعل تلك الشاحنة فريدة من نوعها ويقبل على شرائها عدد كبير من العملاء على المستويين المحلي والعالمي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

نتحدث عبر تلك النقاط عن مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 والمنتشرة بمختلف المعارض العالمية والمحلية الكبرى:

السيارة محركها سعته اثنين ونصف لتر.

المحرك الخاص بالسيارة يصل لثلاثة وثمانين حصان.

السيارة الجنوط الخاص بها مقاس خمسة عشر إنش.

السيارة طولها حوالي ثلاثة وثمانين ونصف بوصة.

تتسم السيارة بالسعة بالصندوق الخلفي التي تصل لنحو لمائة وخمسين لتر.

أهم التجهيزات سيارة كيا سبورتاج 2022

تمتلك السيارة المزيد من التجهيزات المتميزة والتي من أهمها ما يلي:

السيارة متوفر بها مكيف أوتوماتيك يعمل بالريموت كنترول.

السيارة يتوجد بها الشاشة بالمقاس ستة ونصف بوصة.

الراديو المدمج يتواجد في السيارة من نوع كيا سبورتاج.

الأضواء النهارية المتميزة بالسيارة.

تعمل السيارة بنظام الكبح الذي يمنع الانغلاق وتم التوزيع للفرامل إلكترونيا وتعمل بالنظام إي بي دي.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 تختلف فيما يتوفر بها من تجهيزات، وما يتواجد من ملحقات والسعر للفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج يصل الي ثلاثة وتسعين ألف ريال، وبالنسبة للسعر الخاص بالفئة الثانية حوالي مائة وخمسة ألف ريال.