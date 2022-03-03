أفخم السيارات ...سيارة تويوتا فيورتشنر الجديدة 2022 مميزاتها ومواصفاتها العالمية وأسعارها فى بعض الدول

سيارة تويوتا فيورتشنر الجديدة 2022، حيث أنها تعتبر من أبرز أنواع السيارات اليابانية المتميزة، حيث أن الشركة المنتجة تعمل على إصدار موديلين متنوعين من السيارة، وتتسم بامتلاكها محركين متنوعين، إلى جانب أنه قد تم تزويده بالكثير من التقنيات المتطورة بداخل السيارة وبخارجها، كما أن السيارة تدعم جميع سبل الراحة وجميع وسائل الأمان والراحة، ونحن اليوم سوف نتعرف على ما تتمتع به سيارة تويوتا فيورتشنر وسعر طرحها في الأسواق.

سيارة تويوتا فيورتشنر الجديدة 2022

مواصفات سيارة تويوتا فيورتشنر 2022

السيارة تأتي بمحرك قوي بسعة 2700 سي سي وذات قوة حصان تصل حتى 163 ويعمل بقوى 4 سلندر، وذات عزم دوران يبلغ نحو 245 نيوتن لكل متر.

السيارة تتسارع بوضع السكون بنحو 100 كيلو متر بغصون 9.4 ثانية وبأقصى سرعة تصل 220 كيلو متر بالساعة.

وذات سعة خزان الوقود تبلغ نحو 80 لتر، ومعدل استهلاك الوقود يبلغ نحو 12.6 لتر لكل 100 كيلو متر.

أما بالنسبة لوسائل الأمان والسلامة فيوجد بالسيارة نحو 3 وسائد هوائية للحماية الكلية عند التعرض لحادث.

يوجد بها تقنية توزيع درجة قوة الفرامل ونظام الثبات الإلكتروني، وأيضاً نظام مانع للانغلاق الفرامل.

يوجد به تقنية مانع السرقة، وذات نظام تحكم للفرامل عن السير على المنحنيات والطرق الصعبة.

يتمتع بتقنية تثبيت المقاعد للأطفال الصغيرة بالمقعد الخلفي.

يوجد بها العديد من التجهيزات من مساند خاصة باليد والرأس وحامل للأكواب.

مميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة تأتي بفئتين مختلفين، مما يساهم المستهلك باتخاذ أي قرارات.

السيارة تأتي بمحرك قوي للفئة الأولى ذات قوة 163 حصان، ومزود بناقل حركة أوتوماتيك يبلغ نحو 245 نيوتن لكل متر ويعمل بنحو ستة سرعات متنوعة.

الفئة الثانية تأتي بمحرك سداسي الأسطوانات وذات سعة تقدر بنحو 3 لتر، وينتج عنه قوة 234 حصان.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022