نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مصاريف إدارية وبدون دفعة أولي…أقوي عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بأنواعها من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
أقوي عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بأنواعها، توفر شركة عبد اللطيف جميل عروض تمويل رائعة لفئات عديدة من السيارات مثل سيارة كيا 2022، حيث بدأ العرض بتاريخ 5 من يناير 2022 وسوف ينتهي في تاريخ 5 من مارس 2022، يشمل العرض عدة موديلات من سيارة كيا 2022 LX، كيا بيجاس 2022 LX، وسيارة كيا ريو 2022 LX ، كيا 2022 K5 LX، كيا سيلتوس 2022LX، كيا سونيت 2022 LX ، كيا سيراتو 2022 L. ويمكن الاستفسار عن تلك العروض عن طريق الاتصال مباشرة بهاتف الشركة أو تعبئه نموذج خاص بطلب التقسيط وإرساله إلى شركه عبد اللطيف جميل.
أقوي عروض تقسيط سيارة كيا 2022 بأنواعها
تعتبر سيارات كيا من السيارة الحديثة والمفضلة لدى كثير من الناس فى بعض الدول وتتميز بسرعتها ونظامها الحديث المتطور
ونحن سوف نقدم لكم طرق تقسطها .
- السيارة الأولي في العرض هي سيارة كيا بيجاس 2022 LX التي تقسط على 60 شهر ولا يوجد مقدم.
- بحيث تبلغ قيمه في القسط الشهري 919 ريال سعودي.
- سيارة كيا ريو 2022 LX هي السيارة الثانية في العرض التي يبلغ قيمه القسط الشهري للحصول عليها 1206 ريال سعودي.
- لا يوجد مقدم وتقسط علي 60 شهر.
- السيارة الثالثة في عرض التمويل المقدم من عبد اللطيف الجميل سيارة كيا سونيت 2022 LX التي يمكن تقسيطها بدون مقدم
- على مدة تصل إلي 60 شهر بحيث يدفع العميل قسط شهري بقيمه 1314 ريال سعودي.
- سيارة كيا سيراتو 2022 L هي السيارة الرابعة التي يشتمل عليها العرض الذي لا يدفع فيه العميل أي مقدم.
- ويتم دفع قسط شهري على 60 شهر بحيث تبلغ قيمته 1383 ريال سعودي.
- السيارة الخامسة في العرض هي سيارة كيا سيلتوس 2022 LX التي يمكن تقسيطها على 60 شهر
- بحيث لا يدفع العميل أي دفعة أولى ولكن يسدد القسط الشهري الذي تبلغ قيمته 1481 ريال سعودي.
- السيارة السادسة والأخيرة في عروض تمويل سيارة كيا 2022 المقدمة من شركه عبد اللطيف جميل هي سيارة كيا 2022 K5 LX.
- التي لا يدفع لها أي مقدم ، تقسط السيارة على مدة تصل إلي 60 شهر بحيث يدفع العميل قسط شهري سداد ثمن السيارة بقيمة 1749 ريال سعودي
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