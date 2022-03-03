نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة تويوتا راف فور 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا راف فور من المعلومات التي يتم البحث عنها فيما يخص تلك المركبة من الطراز الشهير بالتقنيات اليابانية المتميزة، ومن خلال تلك السطور قدم مراجعة كاملة عن أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة وكل ما يخص أفضل المواصفات والتجهيزات التي تتواجد بالسيارة، مع توضيح كل المزايا التي تتواجد في السيارة، والتي تجعل من قيادتها أفضل تجربة حتى على الطرق الصعبة والوعرة، وفيما يلي توضيح أيضا للتكلفة الشرائية الخاصة بالسيارة بالسوق المحلي.

مواصفات سيارة تويوتا راف فور

أهم المواصفات وأسعار سيارة تويوتا راف فور، نتابعها عبر تلك المراجعة والتي يتساءل عنها مختلف الراغبين في الحجز لهذا الموديل المتميز من السيارات التي تتواجد على مستوى كل الأسواق المحلية والعالمية بخصائص وتجهيزات قياسية، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المواصفات التي تجعل تلك الشاحنة فريدة من نوعها ويقبل على شرائها عدد كبير من العملاء.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا راف فور

نتحدث عبر تلك النقاط عن مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022 والمنتشرة بمختلف المعرض العالمية والمحلية الكبرى:

السيارة محركها يصل في سعته لحوالي اثنين ونصف لتر.

المحرك الخاص بالسيارة يصل لمائة وخمسين حصان.

تمتلك السيارة جنوط بمقاس ستة عشر إنش.

طول السيارة حوالي أربعة ونصف متر.

تتسم السيارة بالسعة التي تصل لثلاثمئة لتر بالصندوق الخلفي.

متوفر بالسيارة نظام مميز للإضاءة بتقنية الليد.

المقبس المتواجد بالسيارة يعمل بفرق جهد اثني عشر فولت.

أهم التجهيزات للسيارة راف فور

تمتلك السيارة المزيد من التجهيزات المتميزة والتي من أهمها ما يلي:

السيارة يتواجد بها المكيف من نوع الأوتوماتيك.

السيارة أيضا تمتلك الشاشة بمقاس ستة ونصف بوصة.

منفذ إي يو إكس متواجد بالسيارة.

الراديو المدمج متوفر بالسيارة.

الأضواء النهارية المتميزة بالسيارة.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق بخاصية إي بي إس.

أسعار سيارة تويوتا راف فور

أسعار سيارة تويوتا راف فور تختلف على حسب ما يتوفر بالسيارة من تجهيزات، وأهم ما تحمله من مواصفات تختلف باختلاف النسخة والأخرى حسب الفئة فالسعر لتويوتا راف فور بالنسبة للموديل الأول مائة وأربعة ألف ريال.