بـ42 الف ريال.. أرخص وأقوي 5 سيارات موديل 2022 في السعودية بمواصفات جبارة واسعار تنافسية

بـ42 الف ريال.. أرخص وأقوي 5 سيارات موديل 2022 في السعودية سوق السيارات في المملكة العربية السعودية يعرض مجموعة مختلفة من السيارات المميزة من حيث الإمكانيات والمواصفات المتنوعة والمميزة، والتي تختلف من حيث السعر والإمكانيات والموديلات، ونتيجة انتشار فيروس كورونا تعرضت الكثير من الشركات والمصانع القائمة على صناعة السيارات إلى الغلق ولكن يعمل السوق السعودي والمصري بنسبة معقولة مناسب لعمليات البيع والشراء للسيارات في الوقت الذي تعرضت له باقي الأسواق إلى التراجع الملحوظ

بـ42 الف ريال.. أرخص وأقوي 5 سيارات موديل 2022 في السعودية

نظرا إلى تنوع السيارات الموجودة في سوق السيارات، فقد نتعرف على مجموعة متنوعة من السيارات الموجودة في السوق السعودي بالأسعار والإمكانيات التي تكون مناسبة للكثير من محبي القيادة، وهذه هي أرخص عشر سيارات في السوق السعودي:

سوزوكي سويفت ديزاير 2022

هذه السيارة متوفرة في السوق السعودي بسعر يصل إلى 44.735 ريال سعوي.

بسعر يصل إلى 44.735 ريال سعوي. وتتميز بأنها تحتوي على محرك سعته تصل إلى 1200 سيسي.

وتحتوي على أربع سرعات مختلفة ومزودة بناقل حركة أتوماتيك

تعمل السيارة بوقود من نوع البنزين.

بينما تتميز بأنها تعمل بالجر الأمامي.

بينما تستهلك الوقود 100 لتر في ال100 كم

تعمل السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 170 كم.

سيارة بي واي دي

هذه السيارة تتمتع بمجموعة من الإمكانيات التي تتمثل في سعة المحرك التي تصل إلى 1500 سي سي.

بينما قوة المحرك التي تبلغ 110 حصان.

بالإضافة إلى أنها مزودة بأربع سرعات مختلفة ومزودة بناقل حركة أتوماتيك.

بينما تعمل بوقود البنزين وهي من سيارات الدفع الأمامي.

سيارة كيا بيكانتو

السيارة متوفرة بسعر 42.620 ريال سعودي.

وتبلغ سعة المحرك 1200 سي سي.

وقوة المحرك تبلغ 84 حصان.

بينما السيارة مزودة بأربع سرعات وناقل حركة يعمل بشكل أتوماتيكي.

وتعمل بوقود البنزين وتتوفر بإمكانية الدفع الأمامي.

شيري أريزو 3 2021

تتوفر السيارة بسعر 42.100 ريال سعودي.

ومتوفرة بمحرك قوي سعته 1500 سي سي.

ومزودة ب4 سرعات مختلفة وتتميز بأنها من السيارات الأتوماتيك.

بينما تعمل أيضا ببنزين وهي من سيارات الدفع الأمامي الذي يميز السيارة عن غيرها

شيري أريزو 5 2022