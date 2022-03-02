نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض مذهل 21% على تويوتا راف فور LE 2022 هايبرد الإقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض مذهل %21 على تويوتا راف فور LE 2022 هايبرد الإقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة، سيارة الطرق الوعرة الأولى بالمملكة و التي تم تصنيفها على أنها الأكثر مبيعاً في الأونة الأخيرة تويوتا راف فور، انضمت السيارة صاحبة المحرك الاقتصادي التي تمكنك من السير مسافة 23 كيلو متر بتقييم ممتاز بلس إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلى شركة السيارات التي تقدم هذا العرض المذهل على سيارة تويوتا راف فور LE 2022 هايبرد الإقتصادية.

تخفيض مذهل 21% على تويوتا راف فور 2022

تتميز فئة ال اي بمحرك هجين رباعي الإسطوانات 2500 سي سي هايبرد قير أوتوماتيك سي في تي و نظام الدفع أمامي، انضمت سيارة تويوتا راف فور LE 2022 هايبرد الإقتصادية إلى سلسلة تخفيضات السيارات لعام 2022، حيث أصبحت تتوفر لدى مؤسسة عبد اللطيف جميل للسيارات بسعر 100 ألف ريال بدلا من 126 ألف و 500 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة وتخفيض مذهل 21%.

تويوتا راف فور LE 2022 هايبرد

حساسات خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، كاميرا خلفية، إضاءات ليد بالكامل انوار LED عالي وواطي، أنوار LED نهارية، أنوار LED خلفية و اشارات على المرايا مع إمكانية الطي أوتوماتيك، كما تتميز سيارة تويوتا الإقتصادية راف فور LE 2022 هايبرد ب جناح خلفي، كشاف ضباب خلفي، عدد 2 شكمان خلفيات، كما تتميز السيارة بكافة مواصفات الأمن والسلامة عدد خمس وسائد هوائية، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ايرباقات امامية و جانبية و عدد خمس أحزمة أمان.

راف فور LE 2022 هايبرد الإقتصادية

تتميز السيارة بمقاعد مخمل، شاشة ترفية وسطية تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إمكانية التحكم من خلال المقود في نظام تثبيت السرعة، التحكم في الأوامر الصوتية و البلوتوث، كما تتميز السيارة الأفضل بين المنافسين بزر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مرايا جانبية كهربائية ومكيف متعدد المناطق و كافة مواصفات التكنولوجيا اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمان و4 مكبرات الصوت، جلنط كهربائي بخاصية الهولد، فتحات تكييف خلفية، منفذ طاقة خلفي، مسند ب الوسط درج و مسند خلفي مع حاملات أكواب لسيارة تويوتا راف فور LE 2022 هايبرد الإقتصادية.