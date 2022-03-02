نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا هايلوكس مستعمل في السعودية بسعر 30 ألف ريال اسرع سيارة نقل في العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا هايلوكس مستعمل في السعودية ،تكثر محركات البحث حول كيفية شراء سيارة Toyota Hilux من قِبل المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية سواء أن كانت السيارة جديدة أو مستعملة، فـ تعد Hilux من السيارات التي لها سمعة طيبة لدي مُستهلكيها بفضل قوة محركها واستهلاكها في الوقود وتصميمها المذهل ومقصوراتها الجذابة، عوضًا عن أنها تعتبر من السيارات الاعتمادية والاقتصادية، تصنف Hilux كسيارة دفع رباعي كما صُنفت على أنها اسرع سيارة نقل في العالم، ومن هذا الصدد سنعرض تويوتا هايلوكس مستعملة بأقل سعر في السعودية.

تويوتا هايلوكس مستعمل في السعودية

تويوتا هايلوكس 2.0Double Cab 4×2 M/T مستعملة

سيارة تويوتا هايلوكس فئة 2.0 Double Cab 4×2 M/T 2008 مانيوال.

فئة 2.0 Double Cab 4×2 M/T 2008 مانيوال. ناقل الحركة يدوي.

لون السيارة أبيض.

موديل السيارة 2008.

مكان السيارة: مدينة الخبر.

4 سلندر.

السيارة بيها ميزة المرايات الكهربائية مع دعم مدخل الـ AUX و AUDIO ومشغل سي دي وراديو وبلوتوث.

سعر السيارة: 30.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بالرقم الموضح أدناه لمعرفة تفاصيل أكثر خاصة بحالة السيارة الشرائية.

تويوتا هايلوكس 2.0 Double Cab 4×2 M/T 2009 مستعملة

تويوتا هايلوكس 2.0Double Cab 4×2 M/T مانيوال.

ناقل الحركة يدوي.

لون السيارة أبض.

موديل السيارة: 2009.

مكان السيارة الدمام.

سعة المحرك 2000 لتر.

نوع الدفع: خلفي.

4 سلندر.

السيارة بها مكيف جيد مع عجلة قيادة معززة أليًا ويدعم مشغل السي دي والبلوتوث والـ MP3.

معززة أليًا ويدعم مشغل السي دي والبلوتوث والـ MP3. سعر السيارة: 30.000 ريال سعودي.

Toyota Hilux مستعمل

سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2013 أتوماتيك دفع رباعي.

لون السيارة أبيض.

مكان السيارة بمدينة الرياض.

السيارة خالية من الحوادث.

تحتوي السيارة على وسائل تجهيزات الأمان مثل مانع انزلاق الفرامل، وإنذار ضد السرقات، والتحكم في ثبات السيارة.

تحتوي على التجهيزات الترفيهية كمداخل الـ يو اس بي ومشغل السي دي ومكيف جيد.

سعر السيارة : 30.000 ريال سعودي.

تويوتا هايلكس مستعملة