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عمر شويل - جدة خصم حصري على سعر هيونداي سنتافي 2022 بنسبة تقترب من ربع الثمن، نكشف لكم اليوم عن عرض مميز من قبل المجدوعي للسيارات على أحد فئات هيونداي سنتافي الجديدة، حيث حصلت فئة سمارت بلس أو نسخة النص فل على خصم مباشر يتجاوز 38 ألف ريال، وهو ما يعادل تقريباً 22 بالمائة من سعرها الأساسي. نتناول اليوم أبرز مواصفات السيارة صاحبة المقاعد السبعة وأهم التجهيزات الداخلية والخارجية الخاصة بها، كما نكشف لكم عن سعر سنتافي سمارت بلس الجديدة في عروض هيونداي 2022 من قبل المجدوعي للسيارات.

تخفيض سعر هيونداي سنتافي 2022

تأتي فئة السمارت بلس الجديدة بمحرك سداسي الاسطوانات بحجم 3500 سي سي ويولد قوة 272 حصان، نظام الدفع رباعي للسيارة العائلية والقير أوتوماتيك 8 سرعات، صرفية الوقود متوسطة ولكنها جيدة بالنسبة لسعة الماكينة حيث تمكنك من قطع مسافة 10.7 كم لكل لتر. انخفض سعر هيونداي سنتافي سمارت بلس 2022 ضمن عروض شهر مارس بوكالة المجدوعي للسيارات، وبلغ سعرها الآن 133 ألف و975 ريال بدلا من 172 ألف و 425 ريال، السعر شامل الضريبة والخصم يقترب من ربع سعر السيارة ويصل إلى حوالي 38 ألف ريال.

تميزت سنتافي كالمعتاد بتصميم فخم ومواصفات رائعة من الخارج، حيث تأتي السيارة مزودة بجناح خلفي، مصابيح ليد وأنوار نهارية ليد إلى جانب كشافات ضباب أمامية، مزيل ضباب وإمكانية التحكم بمدى ارتفاع الأنوار الأمامية، مرايا قابلة للطي كهربائيا ومزودة بإشارت انعطاف. كما تتميز السيارة بفتحة سقف بانوراما، حساسات خلفية وأمامية، إمكانية الدخول الذكي، سنترلوك، بالاضافة إلى مواصفات جميع الأمان المطلوبة وتتضمن 6 وسائد هوائية وعدد سبع أحزمة أمان لجميع المقاعد، نظام الزحف، الثبات الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على نزول المنحدرات HDC، مراقبة ضغط الاطارات. نُظُم مكابح متعددة تنقسم إلى فرامل ABS وفرامل تلقائية للطوارىء، إلى جانب فرامل يد إلكترونية ومساعد الفرامل BA.

سنتافي 2022 فئة سمارت بلس

تتميز فئة النص فل أو سمارت بلس بكافة مواصفات الراحة الداخلية، فالمقاعد مخمل بتحكم يدوي والمقاعد الخلفية قابلة للطي، مكيف أوتوماتيك مدعوم بفتحات تكييف خلفية، وضعيات متعددة للقيادة وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات بالاضافة إلى مثبت سرعة. تدعم تلك الفئة كافة مواصفات التقنية من بلوتوث، نظام ملاحة، مدخل AUX، راديو، شاشة وسائط تدعم نظام أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، مدخل USB ومنافذ طاقة. تتميز هيونداي سنتافي سمارت بلس 2022 أيضاً بوجود كاميرا خلفية، إمكانية التشغيل بصمة، تشغيل ذكي عن بعد.