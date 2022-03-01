55 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات في السعودية لعام 2022 بمواصفات ومميزات عاليه

55 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات في السعودية لعام 2022، سوق السيارات السعودي يتميز باحتوائه على أنواع متعددة من السيارات بمختلف الإمكانات والمميزات وكل ما هو جديد في سوق السيارات، تستطيع أن تختار من بين عدد من الأنواع للسيارات والموجودة في السعودية لعام 2022، كما توجد فئة كبيرة تبحث عن سيارة بمحركات قوية وإمكانات هائلة وبسعر مناسب ورخيص ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على أرخص أنواع السيارات في السعودية فتابعونا.

55 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات في السعودية

يوجد داخل سوق السعودية عدد لا حصر له من السيارات الحديثة وسوف نعرض لكم بعد هذه الأنواع في ما يلي:

سيارة هوندا سيتي في السعودية

إمكانات سيارة سيارة هوندا سيتي

سيارة هوندا مزودة بموتور قوته 119 حصانا، قوة دوران 145 نيوتن، وهذا ما يعني قوتها والثبات الشديد.

علاوة على ذلك السرعة العالية التي تصل إلى 190 كيلو متر في الساعة كما يمكنها السير على سرعة 100 كيلو متر في 11.5 ثانية.

من السيارات التي تحتوي على كماليات عديدة.

منها توفر الإضاءة في حقيبة السيارة، السيارة كاتمة للصوت بسبب تمتعها بوجود عازل للحراره والصوت.

السيارة من الأمام مزودة بمكبس 12v، بالإضافة إلى الثبات و و نظام مانع الانغلاق للفرامل.

أما عن سعر السيارة فهو يتراوح ما بين 56 ألف ريال سعودي وهذا للإصدارات القديمة أما الموديلات الحديثة فيصل سعرها إلى 73 ألف ريال سعودي، وبالتالي تعتبر السيارة من أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية .

سيارة هيونداي جراند i10 في السعودية

تعمل السيارة بمحرك قوته 83 حصانا وثباتًا شديدًا على الأرض، سرعة دوران 114 نيوتن.

بمحرك قوته 83 حصانا وثباتًا شديدًا على الأرض، سرعة دوران 114 نيوتن. تتمتع السيارة بسرعة عالية تصل إلى 155 كيلو متر/ الساعة، و100 كيلو متر في غضون 15 ثانية.

تحتوي على كميات عديدة و مزودة بموتور رباعي الأسطوانات.

وبالنسبة لسعر السيارة هيونداي جراند فهو يتراوح ما بين 55 ألف ريال في السوق السعودي إلى 70 ألف ريال للموديلات الحديثة.

وختامًا لمقالنا لابد وأن نوضح أنه دخلت على الأسواق العالمية والسوق السعودي عدة سيارات منها سيارة هوندا سيتي والمتاحة في الأسواق السعودية وتتميز بإمكانيات هائلة، وفي الوقت نفسه الكماليات والشكل الخارجي أيضا، توجد كذلك سيارة هيونداي أكسنت 2022 وهي الأكثر مبيعا في السعودية.