32 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمواصفات عاليه وأسعار خيالية

32 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمواصفات عاليه، يوجد داخل سوق عرض السيارات في السعودية العديد من الماركات المشهورة والمعروفة للسيارات، ولكن البعض يبحث عن الموديلات الحديثة وبسعر بسيط أو السعر الأقل الموجود في سوق السيارات، يجب أن نأخذ في عين الاعتبار الماركات المعروفة والتي تقوم تنزيل سيارات حديثة هي ماركة نيسان صني أو جيب أو سيارة أودي وبالتأكيد يوجد ماركات أخرى تقوم بإصدار ماركات جديدة كما تختلف أسعار السيارات القديمة بالتأكيد بسبب نزول موديلات جديدة، أسعار السيارات تختلف من مكان لآخر ومن مدينة إلى أخرى ويرجع ذلك أيضا إلى المكان الذي تشتري منه السيارة.

32 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية

سوف نقدم لكم من خلال موقعنا أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية

سيارة ميتسوبيشي أتراج في السعودية

يوجد بهذه السيارة الفريدة والرائعة عدة مميزات، أهمها أنها لا تلوث البيئة كما أنها اقتصادية وهذا بالنسبة للسوق السعودي.

سعر السيارة ميتسوبيشي أتراج مناسب بالنسبة للمملكة، تستطيع أن تسير مسافة 23 كيلو متر .

باستهلاك 1 لتر من البنزين فهي اقتصادية في استهلاك الوقود، كما تعتبر من السيارات الرخيصة في السعودية .

سيارة أم جيء 360 في السعودية

السيارة أم جيء 360 تقدم إصدارين في المملكة، الإصدار الأول يكون الموتور بسعة واحد ونصف لتر.

وقوته 107 حصان، كما تعتبر سيارة أم جئ أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية .

بالإضافة إلى الناقل الذي يعمل بالحركة الأوتوماتيكية ويحتوي على أربع سرعات.

يمكن أن تصل السيارة إلى هذه السرعة خلال 13,8 ثانية حتى تصل إلى نسبة ثبات 100 كيلو في خلال الساعة.

أما الإصدار الثاني فيأتي بقوة 109 حصان و سعة 1500 سي سي.

تم إصدار السيارة أم جي 360 موديل عام 2018 بالنسبة للإصدار الأول في المملكة وكان سعرها 35.900 ريال سعودي ولكن الإصدار الثاني كان سعر 45.900ريال سعودي.

سيارة سوزوكي سيليريو في السعودية

بها مميزات رائعة فيوجد بها موتور يعمل بقوة 67 حصان ويستوعب 1.0 لتر.

وهي قادرة على استعمال قدر بسيط يصل الى2.1لتر إذا سارت العربية مسافة 50 كيلو متر، كما أنه يلتصق بها ناقل حركة يدوي.

سيارة سوزوكي سيليريو تستحق أن تكون من أرخص سيارات جديدة بالسعودية في 2022 .

. وتبدأ سعر السيارة من 32.500وحتى تصل إلى 38.500.

عرضنا أرخص 10 سيارات جديدة بالسعودية في 2022 كما أنه يمكنك شراء سياره موديل اقدم بسعر أقل من هذه الأسعار، أو شراء إصدار قديم يناسب إمكانياتك.