نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصاروخ وصل السعودية..سيارة تويوتا هايلكس 2022 في السعودية اقوى وافخم سيارة بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصاروخ وصل السعودية..سيارة تويوتا هايلكس ، تعتبر سيارة تويوتا هايلكس واحدة من أحدث السيارات التي اطلقتها العلامة التجارية تويوتا اليابانية، وقد استطاعت السيارة أن تكون منافس قوي جداً لبعض من الماركات العالمية الأخرى، وبعد أن تم الإعلان عن إصدار السيارة في المملكة العربية السعودية بدأت عمليات البحث في ازدياد حول مواصفات ,اسعار سيارة تويوتا هايلكس.

ومن خلال موقعنا المتميزة نقدم لك عزيزي القارئ أهم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا هايلكس 2022 الذي تكون من أفضل السيارات المناسبة للطرقات الواعرة في المملكة العربية السعودية.

الصاروخ وصل السعودية..سيارة تويوتا هايلكس

سيارة تويوتا هايلكس من السيارات الكبيرة المتميزة التي تأتي لسوق السيارات السعودي وحاملة معها العديد من المواصفات التي تصنفها من ضمن السيارات الأفضل في المملكة العربية السعودية ومن أهم هذه المواصفات التالي:

محرك السيارة 4 سليندر وسعة 2.7 لتر.

يولد محرك السيارة قوة تصل إلى 164 حصان وقوة عزم الدوران 245 نيوتن متر.

تعتمد السيارة على نظام الدفع الخلفي للعجلات.

أما بالنسبة إلى سعة خزان الوقود فقد تصل إلى 80 لتر ويستهلك ما يقارب من 11.1 لتر من الوقود عندما يتم قطع 100 متر.

محرك السيارة متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ويصل معدل التسارع م الصفر حتى 100 كم/ ساعة في حوالي 11.5 ثانية.

كما تصل السرعة القصوى لها 180 كم/ ساعة.

مميزات سيارة تويوتا هايلكس 2022

تتمتع السيارة بكثير من المزايا التي تجعل منها الاختيار الأول لكل شخص يقدم على شراء سيارة حدية وأكثر ما تتميز به الآتي:

تتميز السيارة عن غيرها بواجهة أمامية حديثة تكون مناسبة مع الشبك الكبير.

تحتوي على مصابيح أمامية تعمل بتقنية الليد الحديثة.

يوجد بالمقصورة نظام معلومات وترفيه مزود بشاشة تعمل من خلال اللمس بقياس 8.0 بوصة مزودة بنظام أندرويدوأوتو وأبل كار بلاي.

تأتي السيارة بمظهر خارجي أنيق ومميز.

بها نظام معلومات يعمل عن طريق شاشة بقياس 8 بوصة مزودة بخاصية البلوتوث.

داخل السيارة مساحة شحن كبيرة تصل لحوالي 900 لتر.

تحتوي على نظام التحكم الديناميكي الذي يساعد السائق في السرعة.

أسعار سيارة تويوتا هايلكس 2022 في السعودية

يوجد من موديل سيارة تويوتا هايلكس أكثر من نسخة وكلاً له السعر الخاص بها ولكن يتراوح سعر السيارة من 80 ألف ريال سعودي إلى 112 ألف ريال سعودي.