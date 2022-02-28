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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بالتقسيط دون مقابل لنقل الملكية، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا Corolla موديل 2021 مستعملة نسخة النص فل، ماكينة ثلاثية الاسطوانات سعة 2000 سي سي مع قير أوتوماتيك وعداد لا يتجاوز 55 ألف كيلو متر، السياره بحالة وأغراض الوكالة وارد عبد اللطيف جميل وعليها عازل وجهية. تتميز بحساسات خلفية وخلفية، جنوط مقاس 17 إنش وإكسسوارات كروم، فتح السيارة بالريموت وزر تشغيل المحرك، تحكم من المقود ومثبت سرعة، مقاعد مخمل ومكيف يدوي، ابل كار بلاي و6 مكبرات الصوت بالاضافة إلى شاحن لاسلكي وشاشة ترفيه. السيارة للتنازل بدون مقابل بقيمة 1638 ريال للقسط مع العلم أن الأقساط المدفوعة 11 ويتبقى 49 قسط، قيمة الدفعة الأخيرة 22 ألف و511 ريال وسعر الكاش 68 ألف و 500 ريال.

سيارات مستعملة للتنازل بالتقسيط دون مقابل

توفرت للتنازل سيارة كيا سيراتو مستعملة موديل 2020 الفئة القياسية standard، ماكينة رباعية الاسطوانات سعة 2000 سي سي مع جير أوتوماتيك وعداد بلغت قراءته 42 ألف كيلو متر، السيارة بحالة الوكالة ما عدا دقة بسيطه جداً في الرفرف الامامي الايسر ولم يتم تعديلها. تتميز بكشافات ضباب خلفية وأمامية وحساسات ركن خلفية، مكيف يدوي وعجلة قيادة متعددة الأغراض، مقاعد مخمل ونوافذ كهربائية. السيارة للتقبيل أقساط بدون شروط على بنك الراجحي، عدد الأقساط المدفوعة 14 قسط ويتبقى 46 قسط، قيمة القسط الشهري 1026 ريال وقيمة الدفعة الأخيرة 29416 ريال.

توفر للتنازل سيارة هيونداي سوناتا مستعملة موديل 2020 الفئة الأولى smart، ماكينة رباعية الاسطوانات تعمل بالبنزين حجمها 2500 سي سي، ناقل الحركة أوتوماتيكي سداسي السرعات والعداد 70 ألف كيلو متر قابل للزيادة. تتميز بجنوط 18 إنش وفتحة سقف بانوراما، كشاف ضباب خلفي وحساسات خلفية، مقاعد مخمل ومكيف خلفي، زجاج كهرباء وشاحن لاسلكي ودخول بصمة وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل بدون مقابل بمدينة الطايف من خلال البنك الأهلي بقسط 1400 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 13 قسط ويتبقى 47 قسط ضمن برنامج التمويل، قيمة الدفعة الأخيرة 45 ألف ريال وسعر السداد المبكر 99 ألف و 634 ريال.

سيارات للتقبيل أقساط بدون شروط

تتوفر للتقبيل سيارة سوزوكي فيتارا 2021 نص فل بنزين، محرك 4 سلندر 1600 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 9700 كيلو متر فقط. تتميز بإمكانية الدخول والتشغيل بصمة، زجاج كهربائي بالكامل، التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية والبلوتوث، مكيف أوتوماتيك وشاشة ترفية وسطية لمس تدعم نظام أبل كاربلاي و أندرويد أوتو. السيارة للتنازل بالتقسيط دون مقابل عبر البنك الأهلي وقيمة القسط الشهري 1215 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 3 أقساط ويتبقى 57 قسط مع العلم ان قيمة الدفعة النهائية 24 ألف ريال.