أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022  kia sportage بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022، من أنواع المركبات المميزة والتي تعد من أقوى السيارات التي تحوي عدد من المواصفات التي تميزها عن غيرها من أنواع السيارات من الماركات الأخرى، وهي سيارة من النوع الرياضي المتميز الممتلك للعديد من المواصفات الأساسية، ومن الممكن أن يخوض مستخدم تلك السيارة أصعب الطرق من خلال تلك السيارة المتميزة لما لها من العديد من المزايا والتي نتعرف عليها من خلال تلك المراجعة السريعة القادمة، مع بيان أهم الخصائص للسيارة وأهم تجهيزاتها، وكل ما يخص تكلفة الشراء للسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

سيارة من نوع كيا سبورتاج 2022 مثالية تحتوي على عدد من المواصفات التي تؤهلها لتفرض نفسها وبقوة بالأسواق المحلية والعالمية للسيارات، ومن خلال ما يلي سنوضح وصف كامل للسيارة وأهم التجهيزات الأفضل بالسيارة من نوع كيا سبورتاج، من أقوى المواصفات التي تخص تلك السيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تحتوي على محرك بقوة سبعة وسبعين حصان.

تمتلك السيارة محرك بالسعة لترين ونصف.

السيارة يتواجد فيها الجنوط من النوع الرياضي المتميز، والمقاس للجنوط يصل لنحو خمسة عشر بوصة.

السيارة تتوفر بها الوسائد الهوائية والتي تقي الركاب من أي رضوض أو صدمات.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

متوفر في المقصورة الداخلية العديد من الملحقات من النوع الترفيهي حيث تعد من أهم ما تتسم به السيارة كالشاشة من نوع تاتش بالمقاس ستة ونصف بوصة.

متواجد أيضا بالمقصورة راديو من النوع المدمج.

متوفر المنفذ من نوع يو إس بي ومنفذ إي يو إكس.

السيارة تتوفر فيها العديد من أنماط القيادة المريحة.

متوفر خدمة الواي فاي المميزة.

أهم المعلومات عن تكلفة الشراء لسيارة كيا سبورتاج 2022

من بين أقوى ما تمتاز به السيارة أنها متعددة الفئات والتجهيزات والسعر الخاص بالسيارة من الفئة الأولى يصل لنحو ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي، بينما السيارة من فئتها الثانية فالسعر يصل لنحو مائة وخمسة ألف ريال، والسعر الخاص بالسيارة من فئتها الثالثة مائة ثلاثة وعشرين ألف ريال سعودي بسائر معارض المملكة العربية السعودية.