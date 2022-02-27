أفخم سيارة يابانية.. تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا بالاسواق بمواصفات جبارة وأسعار تنافسية

سيارة تويوتا بيلتا الجديد تم الإعلان عن إطلاقها والإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بها، فهي من أقوى السيارات المتوفرة حاليا في الأسواق وتتميز بالمواصفات المختلفة والخصائص المميزة التي تجعلك تستمتع بقيادة السيارة، بالإضافة إلى أنها سيارة تتمتع بشتى وسائل الأمان التي يحتاجها محبي القيادة السريعة على الطرقات الوعرة، وتتميز بمجموعة مختلفة من الأجزاء الميكانيكية المختلفة وهذا بالإضافة إلى تكلفة الشراء المناسبة للإمكانيات المتوفرة في السيارة من الداخل.

أفخم سيارة يابانية.. تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا بالاسواق بمواصفات جبارة

تتمتع السيارة بمجموعة مختلفة من المواصفات والإمكانيات المميزة التي يحتاجها محبي القيادة، حيث توفر لك إمكانيات تجعلك تقبل على شرائها لما توفره لك من مميزات مختلفة وإمكانيات لا مثيل لها، وهذه المواصفات تتمثل في التالي:

تضم السيارة محرك قوي يبلغ سعته 250 حصان.

بالإضافة إلى سعر المحرك القوية التي تصل إلى 3500 cc

السيارة تتوفر بعزم دوران قوته 265 نيوتن.

مزودة بإضاءة ليد قوية من جميع النواحي.

كما أنها تحتوي على عواكس ضوئية.

مزودة بنظام مطور خاص بالركن.

تحتوي على جنوط رياضية وعجلات تبلغ مساحتها 17 بوصة.

بالإضافة إلى أنها مزودة براديو مدمج من السيارة من الداخل.

تحتوي على شاشة تعمل بتقنية اللمس.

السيارة تحتوي على حساسات خاصة بعملية الركن.

السيارة من الداخل مكيفة بتكييف قوي.

بالإضافة إلى أنها تعمل بناقل أتوماتيكي.

الأبعاد الخارجية سيارة تويوتا بيلتا