سيارات مستعمله للتنازل بدون مقابل بحالات ممتازة بأقساط بسيطة من مجموعة عبد اللطيف جميل

سيارات مستعمله للتنازل بدون مقابل بحالات ممتازة بأقساط بسيطة اتفق بعض مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية مع مصرف الراجحي لاستكمال أقساطهم بعرض بعض سيارات مستعملة للتنازل من سياراتهم بسبب سوء حالتهم المادية التي تمنعهم من سداد الأقساط أو لدواعي السفر، ووافق المصرف على هذه الفكرة فكانت الفكرة دعم للمواطنين الغير قادرين على شراء سيارة سيارة جديدة بأسعار عالية، فيمكنهم الحصول على أفضل السيارات وأشهرها بأسعار منخفضة وأقساط السيارة الشهرية تبدأ من ألف ريال سعودي وبعض السيارات يمكنك الحصول عليها بدون دفعات أولية.

سيارات مستعملة للتنازل في السعودية

1. سيارة تويوتا كورولا 2021 فل

مواصفات السيارة:-

نوع السيارة سيدان وسعة موتورها تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته تبلغ 120 حصان.

أقصى عزم دوران لموتور السيارة يبلغ 154 نيوتن لكل متر ومعدل استهلاك البنزين يبلغ 6.8 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.

أقصى سرعة تبلغها السيارة من السكون في غصون 10.8 ثانية هي 100 كيلو متر لكل ساعة.

سعر السيارة في السوق السعودي يبدأ من 64 ألف ريال سعودي والتقديم من مجموعة عبد اللطيف جميل في منطقة جدة السعودية.

2. سيارة بيجو GT 3008 موديل 2022

مواصفات السيارة:-

متوسط سعر السيارة 109,933 ريال سعودي يبلغ قيمة القسط الشهري ألفي ونصف ريال سعودي.

ريال سعودي يبلغ قيمة القسط الشهري ألفي ونصف ريال سعودي. سعة محرك السيارة 1600 سي سي (1.6 لتر) وأقصى عزم دوران لها 240 نيوتن لكل متر.

قوة الموتور 165 حصان ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات.

أقصى تسارع من الصفر حتى 100 كيلو متر لكل ساعة يتم في 8.9 ثانية.

متوسط استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 6لتر لقطع 100 كيلو متر مسافة.

3. سيارة كيا k5 2021

يصل سعر السيارة 92,000 ريال سعودي في السوق المصرية وهي متاحة للتنازل في مدينة الرياض السعودية.

طول السيارة يبلغ أربع أمتار و95 مللي متر.

عرض السيارة متر و860 مللي متر.

ارتفاع السيارة متر و445 مللي متر.

بينما طول قاعدة عجلات السيارة يبلغ مترين و850 مللي متر.

محرك السيارة من النوع هايبرد سعته تبلغ 2000 سي سي وقوته 152 حصان وعزم دورانه 188 نيوتن لكل متر.

الموتور مقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من ست سرعات ومعدل استهلاك البنزين لتر واحد فقط لكل 24.6 كيلو متر.

4. سيارة كيا سيلتوس 2020 ستاندر