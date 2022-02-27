سعر ومواصفات BMW 7 بي أم دبليو 7 2023 القوة والفخامة والرفاهية

تعد BMW 7 بي أم دبليو 7 2023 من أفضل السيارات ذات الصناعة الألمانية والتي تتميز بالفخامة والقوة، وقد تم تعديل قوة المحركات مؤخرا عام 2019 لزيادة تحسين جودة السيارة، وتتميز BMW7 بكونها ذات محركات متعددة الاختيارات مثل الديزل والهجين وأيضا المحركات الكهربائية التي تميزها عن غيرها من فئات جيلها، وتتفوق بي أم دبليو 7 عن نظيرتها مرسيدس اس كلاس في كونها ذات مقاعد أكثر راحة ومحركات 6 سلندر وذلك يجعلها الأنسب من حيث القوة.

مواصفات BMW 7 بي أم دبليو 7 2023 من الخارج

هناك العديد من المميزات التي تجعل سيارة BMW7 من أفضل السيارات الألمانية ومن ضمن تلك المميزات ما يلي:

قوة السيارة 576 حصان وذلك يولد عزم دوران 849 نيوتن متر، بينما سعة المحرك 6 لتر وتلك المواصفات تجعلها الأقوى من حيث الدفع والسرعة.

تتوفر بألوان مختلفة لتناسب جميع الأذواق، كما أن لها عجلات قوية ومظهر جذاب.

تحتوي على مصابيح ذات إضاءة ممتازة ومرايا الرؤية ذات وضوح متميز.

مواصفات BMW7 2023 من الداخل

تتميز مقاعد السيارة بأنها مصنوعة من الجلد الأبيض الناعم وذلك يوفر الراحة التامة للركاب، بجانب وجود جمع وسائل الترفية مثل مكبرات الصوت والبوصلة والبلوتوث دعم ي واس بي، تعتبر دقة الموقع أفضل من غيرها إذ أن بي أم دبليو 7 تحتوي على دقة عالية في جهاز GPS بجانب نظام الأمان العالي الكفاءة والذي يحمي الركاب من الاصطدام، وتتميز أيضا بسرعتها الفائقة وسيرها في جميع الأماكن حيث أنها مزودة بنظام ثبات.

يسهل تحريك مقاعد السيارة في أكثر من زاوية بينما يمكن لف مقعد السائق في جميع الاتجاهات، نظام مانع السرقة يجعلها من أفضل فئات السيارات الألمانية، كما أن بها نظام الذكاء الاصطناعي وذلك يساعد السائق في القيادة بسلالة كبيرة، كما تتميز بوجود شاشة بمساحة 10 بوصة في منتصف السيارة إلى جانب وجود طاولة متعددة الاستخدامات.

لا شك في أن بي أم دبليو 7 من احدث السيارات التي جرى عليها تعديلات مختلفة لتناسب الكثير ن فئات المجتمع ومختلف الفئات العمرية أيضا.

سعر BMW 7 بي أم دبليو 7 2023

يعتبر سعر بي أم دبليو مناسب للبعض حيث أنها تساوى مليون ونصف ريال سعودي، بما يعادل 400 ألف دولار أمريكي، وفي مصر يصل سعرها إلى 6 مليون و200 ألف جنية مصري، لذلك فإن تلك الفئة من سيارات بي أم دبليو تعد الأقوى في جيلها والأكثر سرعة وجاذبية.