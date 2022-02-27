سيارات مستعملة في السعودية بـ 15 الف ريال سعودي بحالة جيدة للبيع

سيارات مستعملة في السعودية بـ 15 الف ريال ، بسعر بسيط يمكن شراء سيارة مستعملة وبحالة جيدة يكثر البحث على وسائل التواصل الاجتماعي أو على محركات البحث من المواطنين السعوديين عن كيفية امتلاك سيارة مستعملة ولكن شرط أن تكون كالجديدة، فـ السيارات في المملكة السعودية هي من أولويات كل أسرة سعودية خاصة السيارات العائلية ذات الأغراض المتعددة والتي تسيع عدد أكبر من أفراد العائلة، يبحث الكثير أيضاً عن سيارات موفرة للوقود واقتصادية واعتمادية كثيراً لكي تحمل أعباء ومشقات الطرق والسفر لا أن تكون عبئ على صاحبها، سنتعرف على أفضل سعر سيارات مستعملة بسعر 15 الف ريال وبحالة جيدة.

سيارات مستعملة في السعودية أقل من 15 الف ريال

سيارة كيا ريو مستعملة

تأتي سيارة كيا ريو موديل 2012 أوتوماتيك

لون السيارة أبيض.

سعة المحرك 1400 دفع أمامي و 4 سلندر.

السيارة بها مكيف ووسائد هوائية والنوافذ تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى راديو وبلوتوث ومشغل سي دي وMP.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي.

من خلال الرقم الموضح بالصورة يمكن التواصل مع مالك السيارة ومعرفة كافة تفاصيل الشراء.

تويوتا كورولا مستعملة

سيارة تويوتا كورولا موديل 2008.

موديل 2008. سعة محرك السيارة 1.598 دفع أمامي و 4 سلندر.

لون السيارة أحمر.

السيارة بها نظام الأمان كنظام منع انزلاق الفرامل ونظام حماية، بالإضافة إلى ميزة الدخول بدون مفتاح وسنتر لوك، مكيف ومصابيح ضبابية ومشغل أسطوانات وسنتر لوك ووسائد هوائية.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي.

من خلال الرقم الموضح أدناه يمكن الاتصال بمالك السيارة لمعرفة حالة شراء السيارة.

هيونداي سوناتا مستعملة

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2012 أوتوماتيك.

موديل 2012 أوتوماتيك. سعة محرك السيارة: 1.591 لتر دفع أمامي و 4 سلندر.

لون السيارة: فضي.

السيارة بها نظام الأمان كنظام مانع انزلاق الفرامل ووسائد هوائية وميزة الدخول بدون مفتاح، أيضاً تحتوي السيارة على مكيف هوائي وسنتر لوك ومرآة كهربائية ونواف1 الأبواب تعمل بالكهرباء وبلوتوث بالإضافة إلى حساسات مساعدة للركن وراديو وبلوتوث ومداخل AUX و Audio.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بمالك السيارة من خلال الرقم الموضح أدناه.

نيسان صني مستعمل