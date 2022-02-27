قرض سيارات يبدأ من 35 ألف ريال بالتقسيط وبدون كفيل للجديدة والمستعملة

البنك المركزي السعودي يقدم أقوى البنوك والشركات الموثقة بمزاولة توفير التمويل الشخصي أو التمويل التأجيري للسيارات بالتقسيط، أو تمويل العقاري، وكل ذلك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبذلك يوفر على الأفراد من المواطنين والمقيمين البحث عن البنوك والشركات الموثقة، ويتم توفير التمويل بقسط شهري بسيط لأعلى سعر، وفترة سداد طويلة، ويتاح الحصول على التمويل بدون تحويل راتب أو بتحويل الراتب وهناك إمكانية لتوفير السيارات المستعملة من ضمن تمويل السيارات، كما متاح أن تحصل على التمويل بدون ضامن لجميع العملاء السعوديين والغير سعوديين.

قرض سيارات جديدة ومستعملة

احصل على سيارة أحلامك من الشركات والبنوك السعودية، قرض سيارات مستعملة، للسيارات الجديدة والمستعملة بتمويل يصل إلى 300 ألف ريال بدون كفيل ويبدأ من 35 ألف ريال وفترة سداد طويلة بالتقسيط المريح، ويتم السداد على أجزاء خلال الشهر، حتى لا تشعر بالتعب و الخوف من سداد المبلغ التمويلي، كما أنه متوفر لك خدمة السداد أون لاين من خلال الشركة، فهي تسعى لتحقيق كل سبل الراحة والأمان لخدمة عملائها بالمجان، وبدون أي مبالغ إضافية، تمويل شخصي للموشكين على التقاعد، فقط سوف تحصل على تمويلك الخاص بك سواء كان تمويل شخصي أو سيارات ، أو عقاري، وكل هذا للتميز والرقي فهي تعد من أقوى الشركات التي ينافسها الكثيرون.

شروط قرض السيارات

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المقيمين أو السعوديين، للحصول على التمويل في أسرع وقت وبإجراءات غير معقدة، فالنسبة للمقيمين يجب أن يكون العمر من 22 عاما وحتى 60 عاما، أما السعوديين والسعوديات فيكون العمر من 21 عاما وحتى 60 عاما، ولكن المتقاعدين حتى سن 70 عاما، سيارات كيا موديل 2022 بدون مقدم، والراتب الشهري يجب أن لا يقل عن 4000 ريال للجميع، وأن تكون الخدمة بجهة العمل قبل طلب القرض لا تقل عن ثلاثة شهور، وسوف تحصل على مزايا عديدة منها أن التمويل بدون كفيل، والدفعة الأولى تبدأ من صفر %، والدفعة الأخيرة تصل إلى 30%، ويمكن أن يتم تأجيلها لمدة 24 شهرا، كما أن التمويل لا يتطلب أي رسوم إدارية، بفترة سداد تصل حتى خمس سنوات.

خطوات طلب التمويل والمستندات المطلوبة

من خلال شركة اليسر للتمويل والإجارة ستحصل على أي من التمويلات المتوفرة به، والتي تحتاج إليها إذا كان لدفع المصاريف الدراسية أو الأقساط الجامعية، أو تملك سيارة أحلامك بأقل الأسعار وبأفضل جودة من خلال المعارض المعتمدة والوكلاء التابعين لشركة اليسر، ويتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتقديم طلب المنتج الذي تريده، وكتابة البيانات المطلوبة وتقديم الأوراق والمستندات المعلن عنها من صورة الهوية الوطنية، أو صورة الإقامة للمقيم، وصورة رخصة القيادة، كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، خطاب تعريف بالراتب، وهناك رقم شركة اليسر المجاني للعملاء الجدد حتى تقم بالاستفسار عن جميع ما ترغب به وهو 8001160711 جميع أيام الأسبوع ما عادا الجمعة والسبت.