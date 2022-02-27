تعرف على مميزات ومواصفات سيارة هافال جولايون بالإضافة إلى اسعارها في السعودية قد تم عرض سيارة فخمة ورائعة تمتلك الكثير والعديد من المميزات وهذه السيارة يفضلها أشخاص كثيرون بسبب مواصفاتها العظيمة واسعارها التي تتناسب مع الجميع، في عالم السيارات اصبح يوجد منافسة كبيرة حيث أن ماركات السيارات بتكون مختلفة من حيث السعر والمزايا.

المنافسة بين السيارات في سعرها يحدث لكي تقوم بتلبية كل الاحتياجات الخاصة للعملاء، ومن أهم الشركات التي تقوم بفعل ذلك شركة هافال وهي من الشركات الصينية الجديدة التي تقوم بالمنافسة من خلال طرح عدد ٢ نسخة من اي سيارة وقد تم طرح هذه السيارة في عام الفين واحد وعشرين، تمتلك سيارة هافال قاعدة للبيانات كبيرة، ويعد سعرها من أرخص الأسعار للسيارات.

أهم مواصفات سيارة هافال جولايون لعام 2022

تمتلك سيارة هافال جولايون على محرك يتميز بقوته حيث أن سعة المحرك تبلغ لتر ونصف اللتر، وهذا المحرك يقوم بإنتاج قوة تصل إلى مائة وخمسين حصان.

يوجد بسيارة هافال ناقل للحركة يعمل اوتوماتيكيا فهو يقوم بالعمل بطريقة ثنائية التعشيق.

بسيارة هافال ناقل للحركة يعمل اوتوماتيكيا فهو يقوم بالعمل بطريقة ثنائية التعشيق. تقوم هذه السيارة بالمنافسة القوية مع سيارة ماركة شانجان والمنافسة مع سيارة جيلي.

السيارة قد تم تزويدها بعزم دوران للسيارة مائتي وعشرين نيوتن متر.

تقوم بالعمل عن طريق استخدام تقنية للعجلات تختص بها وهذه التقنية اسمها الجر الامامي للعجلات.

تحتوي سيارة هافال على نظام تقليدي اسمه التعليق الخلفي.

تمتلك هذه السيارة عدد كبير من الوسائل الخاصة بالأمان والسلامة وذلك لكي تحني السيارة عندما تقودها .

تحتوي السيارة على وسائد هوائية لكل مقاعدها وذلك من أجل الأمان والسلامة.

يوجد بسيارة هافال نظام يختص لعمل المرتقبة للإطارات.

أفضل ميزة توجد في السيارة للاطفال الصغار ميزة النقاط التي تعمل على تثبيت المقاعد الخاصة بهم.

وسائل ترفيه متنوعة ومختلفة تمتلكها السيارة ومن أهمها: تحتوائها على شاشة تعمل باللمس حجمها عشرة بوصة.

تستطيع تشغيل المسند الخلفي بالسيارة حيث أن دخولك الذكي يحدث بدون أن تستخدم المفتاح.

يوجد بالسيارة عدد من لمبات الليد تساعد في الإضاءة.

تعرف على مميزات سيارة هافال جولايون الحديثة