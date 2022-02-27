القوة والمتانة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser في السعودية بمواصفات وأسعار عالمية

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 تعد من السيارات التي تتوفر بعدة موديلات لعدد من الفئات المميزة، والتي تختلف من حيث التجهيزات، ومستوى الملحقات للرفاهية والتي تتواجد في تلك السيارة، والتي لها شعبية كبيرة ما بين مختلف المهمين بمتابعة عالم السيارات، والراغبين في الاقتناء لسيارة جديدة من نوع إف جي كروزر، ومن خلال الآتي نوضح المواصفات الخاصة بها وأهم ما يخص تكلفة الشراء

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة اف جي كروزر 2022 تمتلك قوة العيور على أصعب الطرق وهذا بفضل قوة هيكلها، وطول قاعدة عجلاتها المناسب مع قوة الموتور فضلا عن الكثير من المواصفات الأكثر تميز، ومن خلال ما يلي توضيح لمراجعة كاملة فيما يخص وصف السيارة، مواصفات سيارة اف جي كروزر 2022 نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة:

السيارة متوفرة بأكثر من نسخة، والمحرك بالسعة اثنين ونصف لتر.

المحرك يمتلك عزم دوران مائة وخمسين نيوتن لكل متر.

القوة الخاصة بالموتور تصل لمائة سبعة وسبعين حصان.

متوفر بالسيارة العديد من المستشعرات للركن، ومستشعرات تكشف عن المحيط الخاص بالسيارة وما حولها.

أهم تجهيزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

متوفر بالسيارة من نوع موديل إف جي كروزر العديد من التجهيزات والتي من أهمها ما يلي:

الجنوط الرياضي بالمقاس سبعة عشر بوصة.

السيارة ممتلكة الإير باج للوقاية من أي تصادم.

تتمتع بوجود الضبط الكهربي للعجلة الخاصة بالقيادة.

متواجد بالسيارة العديد من الملحقات ومنها الشاشة من نوع تاتش مع توفر الراديو، مع وجود المنافذ إي يو إكس ويو إس بي.

السيارة تمتلك عدد من أنماط القيادة المختلفة.

يتواجد في السيارة طاء لمختلف التجهيزات بالمطاط وهذا من باب الحماية لملحقات السيارة ومقاعدها.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في السعودية

السعر الخاص بتلك السيارة من موديل تويوتا إف جي كروزر بامتلاكها العديد من المزايا والتجهيزات هو السعر مائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي ومن أكثر ما يجعل السيارة تويوتا اف جي كروزر تتفاوت أسعارها حجم ما يتواجد من الملحقات والتجهيزات.