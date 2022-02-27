نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة السيارات …كيا سبورتاج 2022 بأروع وأحداث مميزاتها ومواصفاتها وفائتها وأسعارها الرائعة فى بعض الدول في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسطورة السيارات ...كيا سبورتاج 2022 بأروع وأحداث مميزاتها ومواصفاتها وفائتها وأسعارها الرائعة فى بعض الدول - ثقفني
أسعار فئات كيا سبورتاج في السعودية 2022
كيا سبورتاج 2022 بأروع وأحداث مميزاتها، طرحت شركة كيا سيارة كيا سبورتاج 2022 التي تأتي ب 4 فئات مختلفة في السعر والإمكانات، تتميز السيارة بأربع أنواع من المحركات يمكن الاختيار من بينها، كما تتنوع بها أنظمة القيادة، كيا سبورتاج متوفرة في العديد من أسواق السيارات في مصر والسعودية والإمارات، فما هي مواصفات السيارة وأسعارها؟
كيا سبورتاج 2022 بأروع وأحداث مميزاتها
فئات سيارة كيا سبورتاج 2022
- كيا سبورتاج EX 2022
- وكيا سبورتاج LX 2022
- كيا سبورتاج SX TURBO 2022
- كيا سبورتاج NIGHTFALL 2022
مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022
- تتراوح أبعاد سيارة كيا سبورتاج 2022 بين 183.5 بوصة للطول، ويبلغ عرضها 73.4 بوصة
- أما ارتفاع السيارة عن الأرض يصل إلى 65 بوصة.
- يقدر طول قاعدة عجلات السيارة بنحو 108.4 بوصة.
كيا سبورتاج مزودة ب 4 خيارات مختلفة للمحرك كالآتي:
- محرك يعمل بالبنزين TGDL مزود بشاحن توربيني، يتألف المحرك من 4 أسطوانات.
- سعته جيدة تبلغ 1.6 لتر، كما يعمل المحرك بقوة تصل إلى 177 حصان.
- يقدر عزم دوران السيارة بنحو 265 نيوتن/ متر.
- نوع ناقل الحركة بها يدوي مزود ب 6 سرعات مختلفة، أو تلقائي ثنائي القابض مزود ب 7 سرعات مختلفة.
- محرك ديزل تقدر قوته بنحو 183 حصان، كما تصل سعته إلى 2 لتر.
- يقدر عزم دوران المحرك بنحو 417 نيوتن/ متر.
- المحرك مزود بناقل حركة أوتوماتيكي به 8 سرعات متنوعة.
- المحرك الثالث هجين يعمل عن طريق تقنية E- HANDLING، ويتصل المحرك الهجين بمحرك كهربي يولد طاقة بمقدار 169 كيلو وات.
- ويشبه المحرك الهجين طريقة عمل المحرك التربو المتألف من 4 أسطوانات.
- سعة المحرك الهجين تقدر بنحو 1.6 لتر.
- الخيار الرابع والأخير من المحرك هجين PLUG- IN- HYBRID يولد طاقة تشغيلية تقدر بنحو 137 كيلو وات.
- يصل عزم دوران المحرك إلى 416 نيوتن/ متر.
- والنصف الأخر من المحرك يولد طاقة تشغيلية بنحو 195 كيلو وأتت، ويعمل بعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن/ متر.
أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022
أسعار فئات كيا سبورتاج في السعودية 2022
- LX 2022 تباع بسعر 93.148 ريال.
- EX 2022 تباع بسعر 123.738 ريال.
- SX TURBO 2022 تبدأ من سعر 132.363 ريال.
- NIGHTFALL 2022 تبدأ من سعر 105.338 ريال
أسعار فئات كيا سبورتاج في مصر 2022
- SX TURBO 2022 يبدأ سعرها من 536.000 جنيه مصري.
- LX 2022 يبدأ سعرها من 414.900 جنيه مصري.
- NIGHTFALL 2022 يبدأ سعرها من 459.000 جنيه مصري.
- EX 2022 يبدأ سعرها من 450.000 جنيه مصري.
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