نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا هايلوكس 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس نتعرف عليها من خلال تلم السطور حيث تعد السيارة من هذا الموديل المميز من أكثر الأنواع التي تتواجد بالسوق المحلي وتتوفر فيها لكثي من المواصفات الفريدة، ومن أهم التجهيزات التي تتواجد بالسيارة مقصورتها الداخلية الممتازة والملحق بها العديد من التجهيزات وكلها تهدف إلى كل سبل القيادة الآمنة، ومن خلال الآتي توضيح للمواصفات، وأهم الخصائص لتلك السيارة، وكل ما يتوفر بها من مزايا، مع بيان سعر السيارة بالسوق المحلية والعالمية.

مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس

المواصفات والأسعار للسيارة تويوتا هايلوكس من أهم البيانات التي تتم متابعتها من قبل كافة المقبلين على شراء سيارة من موديل هايلوكس من الماركة العالمية الأشهر تويوتا والتي قد حرصت على تزويد السيارة بالعديد من التقنيات اليابانية لمزيد من الراحة أثناء القيادة للسيارة، ومن خلال الآتي توضيح لكل المواصفات.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا هايلوكس

مواصفات سيارة تويوتا هايلوكس نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك النقاط القادمة:

السيارة متوفرة بنسخة وحيدة، والمحرك بالسعة اثنين ونصف لتر.

متوفر بالسيارة محرك قوي تربو.

المحرك يمتلك عزم دوران خمسمئة نيوتن لكل متر.

القوة الخاصة بالموتور تصل لنح مائتين وأربعة حصان.

متوفر بالسيارة العديد من المستشعرات للركن، ومستشعرات تكشف عن المحيط الخاص بالسيارة وما حولها.

أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة

متوفر بالسيارة من نوع تويوتا هايلوكس العديد من التجهيزات والتي من أهمها ما يلي:

الجنوط من النوع الرياضي بمقاس سبعة عشر بوصة.

السيارة تمتلك الإير باج للوقاية من التصادم.

تتمتع بخاصية الضبط الكهربي لعجلة القيادة.

متواجد بالسيارة العديد من الملحقات ومنها الشاشة من نوع تاتش مع توفر الراديو، مع وجود المنافذ إي يو إكس ويو إس بي.

السيارة تتوفر فيها المكابح من النوع مانع الانغلاق.

اسعار سيارة تويوتا هايلوكس بالسوق المحلية

نتناول عبر تلك الفقرة السعر الخاص بتلك السيارة، والتي تمتلك العديد من التجهيزات، ومن أكثر م يؤثر على السعر حجم الملحقات والتجهيزات، والسعر من فئة يصل لنحو ثمانية وسبعين ألف ريال سعودي.