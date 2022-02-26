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عمر شويل - جدة تخفيض سعر هيونداي كونا سمارت الجديدة لأكثر من 12% شامل الضريبة، منذ طرحها رسمياً بالأسواق العربية والخليجية في بدايات عام 2018 حظت هيونداي كونا بقبول كبير، فهي أحد السيارات العائلية صغيرة الحجم مع تصميم جذاب وأنيق يناسب كافة الأعمار. نتحدث اليوم عن أبرز مواصفات الفئة الأولى المسماه بفئة سمارت، وهي تأتي بتجهيزات قياسية ستاندر مع تزويدها بكاميرا خلفية وإضاءات ليد وجنوط مقاس 17 إنش، حيث انخفض سعر تلك الفئة بنسبة تصل إلى 12 بالمائة شامل ضريبة القيمة المضافة، وهي المرة الثانية التي ينخفض فيها سعر تلك الفئة منذ وصولها السعودية بنهاية العام الماضي.

تخفيض سعر هيونداي كونا سمارت 2022

جاء موديل هذا العام كالمعتاد بتطوير متوقع من حيث صرفية وقود وأفضل بالطبع عن موديلات السنوات السابقة، ليصل معدل استهلاك الوقود في كافة فئات كونا 2022 الثلاث الأولى إلى 17.5 كيلو متر لكل لتر، وذلك بعيداً عن الفئة الأعلى انلاين التي يصل استهلاك الوقود فيها إلى 12.5 كيلو متر لكل لتر؛ بسبب اختلاف مواصفات المحرك الذي يولد قوة تعادل تقريباً ضعف قوة المحرك في الثلاث فئات الأخرى.

تأتي تلك الفئة بماكينة رباعية السلندرات حجمها 2 لتر وتولد قوة تعادل 149 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي 6 سرعات والسيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات. وصل سعر هيونداي كونا 2022 فئة سمارت إلى 79 ألف و925 ريال شامل الضريبة بدلا من 90 ألف و200 ريال، وذلك في عرض حصري وخصم يتجاوز عشرة آلاف ريال من قبل معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات.

التجهيزات والأسعار متقاربة بالنسبة للثلاث فئات الأولى من هيونداي كونا الجديدة، بينما تحلق فئة انلاين منفردة بسعر يتجاوز 155 ألف ريال بفضل المحرك القوي. وتتميز التصميم الخارجي لفئة سمارت بجناح خلفي وحنايا عفش، شبك امامي أسود اللون وجنوط مقاس17 إنش، كشافات ضباب أمامية ومصابيح LED نهارية، حساسات ركن خلفيه وحساس كفرات، عدد 6 وسائد هوائية وعدد خمس احزمة امان، حساس لمراقبة ضغط الإطارات وفرامل المانعة للانزلاق مزودة بتقنية دعم.

كونا 2022 فئة سمارت

تتميز داخلية فئة ستاندر بتصميم ممتاز مع مقاعد مخمل فاخرة مزودة بمساند أمامية وخلفية، زجاج كهربائي بالكامل ومكيف أوتوماتيك تحكم لمس، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات بتحكم رباعي. كونا ستادر 2022 مزودة أيضاً بثلاث إمكانيات متطورة ذكية لابد وأن تجدها في فئة سمارت وهي التشغيل عن بعد، الدخول الذكي، التشغيل عن طريق الزر، إلى جانب نظام ترفيهي متكامل يتضمن شاشة معلومات تدعم خاصية ابل كاربلاي وأندرويد أوتو،أوامر صوتية، شاحن لاسلكي، منافذ للشحن والطاقة بالاضافة إلى 6 مكبرات الصوت.