قرض سيارات مستعملة بدون مقدم وبأقل راتب وضمان لمدة ثلاثة سنوات

تتميز العديد من السيارات المستعملة بوجود جميع قطع الغيار والكمليات التي يحتاج إليها العديد من محبي السيارات المستعملة، ومنهم يبحث عن مواصفات معينة ويجدها في سيارات خاصة، على الرغم من التطوير ووجود الكثير من السيارات الجديدة موديل السنة ألا أنه يفضل البعض الحصول على السيارة مستعملة بحالة جيدة، وهناك بعض من الشركات التي تقدم أفضل عروض للسيارات المستعملة والسيارات الجديدة أيضاً إذا كنت ترغب في أقتناءها والحصول عليها بسعر جيد، وتكون هذه الشركات موثقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتقديم ومزاولة التمويل لمن يرغب بمزايا متنوعة.

تمويل السيارات المستعملة

يمكنك أن تحصل على تمويل السيارات المستعملة بدون كفيل أو بدون تحويل راتب، سيارات كيا بدون مقدم موديل 2022، وبدون مقدم ومن غير فوائد أيضاً، وكل هذا مقدم من أفضل البنوك والشركات داخل المملكة العربية السعودية، ويتم توفيره للمقيمين والسعوديين أيضاً، ولكن يجب أن تتوافر بعض الشروط والمتطلبات لكي تحصل على تمويلك بإجراءات سريعة وبأبسط ما يمكن، ستحصل على سيارة أحلامك في أسرع وقت وبدون تعقيدات، فقط قم بطلب التمويل وأتبع الإجراءات المطلوبة.

تمويل سيارات مستعملة من عبد اللطيف جميل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض سيارات مستعملة بدون مقدم وبدون كفيل ومن غير رسوم إدارية، ولمدة ثلاث سنوات بالضمان، وهذا العرض مستمر لمن يحب أن يحصل على سيارة أحلامه، سيارات مستعملة بالتقسيط، فقط يقم بمليء طلب الحصول على التمويل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل، والتي تعد من أقوى وأهم الشركات داخل المملكة التي تقدم العروض التمويلية للسيارات الجديدة والمستعملة، ومن أقوى السيارات وموديلات متنوعة لراحة أفضل وأقوى وتلبية جميع الأذواق، ويمكنك الاتصال برقم خدمة عملاء الشركة على الرقم 8002442211 أو التوجه إلى أحد الفروع التابعة للشركة في جدة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، وطريق الحرمين وطريق المدينة المنورة.

شروط وإجراءات طلب تمويل السيارات

لكي تحصل على السيارات من الشركة إذا كنت مواطن أو مقيم، يجب أن يكون لديك وظيفة بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو متقاعد، براتب لا يقل عن ثلاثة ألف ريال، وأن تقدم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة شهور، مع تقديم خطاب بالراتب يفيد بالمدة الزمنية للالتحاق بالوظيفة، فالموظف بالقطاع الخاص يجب أن تكون المدة ثلاثة شهور قبل طلب التمويل، والموظف الحكومي شهر واحد قبل التقدم للتمويل، وتقديم صورة طبق الأصل من رخصة القيادة، وصورة من الهوية الوطنية والعنوان الوطني.