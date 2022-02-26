أفضل سيارات السيدان ..سيارة ستروين سي٣ C3 2022 بمواصفات جديدة وطراز حديث في الأسواق العربية

تعتبر سيارة ستروين سي٣ C3 2022 واحدة من أحدث سيارات السيدان الصغيرة المتوفرة، وهي أيضًا واحدة من أقل سيارات Citroens تكلفة في السعودية والدول العربية الأخري، هو أيضا يندرج تحت فئة كروس هذه هي أحدث نسخة من المجتمع الفرنسي قد تعتبر سيتروين السيارة الرياضية الحقيقية بحداثتها وجاذبيتها غير عادية بسبب صغر حجمها مقارنة بالمركبات الأخرى من نفس النوع وتشطيب خارجي مذهل مطلي بألوان نابضة بالحياة.

مواصفات citroen c3 2022

الأبعاد الخارجية: طول المركبة 4154 ملم وعرضها 1824 ملم وارتفاعها 1597 ملم يبلغ طول قاعدة العجلات 2604 ملم ، وارتفاع المركبة عن الأرض 170 ملم.

يتوفر Citroen C3 2022 أيضًا بخيارين للمحرك الأول محرك بنزين والثاني محرك ديزل يتميز محرك البنزين بأربع أسطوانات بشاحن توربيني مع إزاحة 1200 سم مكعب تنتج 110 حصانًا و 205 نيوتن متر من عزم الدوران وتتزاوج مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

يتم دفع السيارة بواسطة الجر الأمامي.

يبلغ إجمالي عدد السباب أيضًا حوالي 16 سباب.

متوسط ​​استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر 5.6 لتر.

على الرغم من حقيقة أن خزان الوقود بسعة 45 لترًا.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم / ساعة خلال 10.1 ثانية.

تبلغ السرعة القصوى لسيارة سيتروين C3 2022 حوالي 183 كيلومترًا في الساعة.

تبلغ سعة الصندوق الخلفي 410 لترات.

16 أوقية جامبو جامبو جامبو جامبو جو

تأتي السيارة بثلاثة ألوان: الرمادي والأخضر والأصفر.

عيوب Citroen C3 2022

سيتروين C3 2022 مثل السيارات الأخرى بها عدد من العيوب أبرزها:

أداء محرك السيارة الأساسي أقل من منافسيها. أثناء الرحلة على طرق معرضة للحوادث ، تصبح السيارة غير متوازنة. لا يوجد تحكم تكيفي في السرعة في السيارة. لا يمكن الاعتماد على العجلات التي أمامك في التوجيه. رداءة نوعية المواد المستخدمة في تصنيع المحتوى الداخلي للسيارة.

سعر سيتروين سي 3 2022 في الأسواق العربية

يختلف سعر سيتروين C3 2022 والفئات المتوفرة حسب الدولة التي تعرض فيها وسنلقي نظرة على سعر السيارة في عدد قليل من الدول العربية.