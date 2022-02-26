نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الياباني.. سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2022 الجذابة الجديدة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا فورتشنر 2022 هي أحدث سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية، وتشتهر تويوتا فورتشنر بأنها السيارة الأكثر مبيعاً في 75٪ من السوق في فئتها، وتعتبر Fortuner بتصميمها الجميل من الداخل والخارج جذابة للغاية للعملاء المسافرين الذين يفضلون هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات للسفر صُممت يارس فورتشنر سيدان الجديدة لتلتقط جوهر الترفيه وتلبية الاحتياجات المختلفة للحياة اليومية، ويجمع التصميم الأنيق لسلسلة الضوء والضوء الخلفي والعجلات المعدنية بين التصميم الياباني المميز والجودة الصناعية العالية نظرًا لحجمها الكبير ومقاعدها الواسعة، وسنعرض لكم ميزات تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة في المملكة العربية السعودية

مواصفات تويوتا فورتشنر 2022

تميزت تويوتا فورتشنر 2022 بتوافر العديد من الميزات التي يمكن تصنيفها على أنها قياسية ويمكن تلخيصها كالتالي:

خضع المظهر الخارجي للسيارة لعدة تغييرات ، بما في ذلك إضافة أجنحة جانبية ذات مظهر رياضي.

وهذا واضح في إطار البناء الجديد المدعوم بأعمدة عرضية.

وهذا يعود إلى القضبان الجانبية التي تعمل جنبًا إلى جنب مع أعمدة نظام التعليق لزيادة صلابة السيارة.

المصابيح الأمامية معاصرة للغاية ومصنوعة من LED.

هذا بالإضافة إلى وجود مستشعرات تمركز في الأمام والخلف.

كما يأتي بأبعاد مميزة ومثالية بطول إجمالي 4795 ملم وعرض 1555 ملم.

يتوفر تويوتا فورتشنر 2022 أيضًا بارتفاع 1835 ملم.

بينما يبلغ طول قاعدة العجلات حوالي 2745 ملم.

نمت السيارة أيضًا بمقدار 27.9 سم.

يقدر الوزن الإجمالي للسيارة بحوالي 2،650 كجم.

من حيث العبوة الخلفية تبلغ سعتها 715 لترًا وهي مساحة كبيرة وواسعة تسمح لك بأخذ الكثير من الأشياء.

من حيث العبوة الخلفية تبلغ سعتها 715 لترًا وهي مساحة كبيرة وواسعة تسمح لك بأخذ الكثير من الأشياء.

كما تميز التصميم الداخلي للسيارة بأناقته ودقته.

عيوب تويوتا فورتشنر 2022

على عكس المزايا التي تتمتع بها سيارة تويوتا فورتشنر 2022 فإن لها بعض العيوب ، بما في ذلك: نظرًا لارتفاع مستوى الخلوص الأرضي يمكن سماع صوت الهواء بوضوح عند السفر بسرعات عالية. كانت تويوتا فورتشنر 2022 تفتقر أيضًا إلى سقف معلق. هذا يضيف إلى ارتفاع استهلاك الطاقة. نظرًا لوقوفها العالي على الأرض فإن السيارة تعاني أيضًا من مشكلة في الثبات.

اسعار سيارات تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

سيارات تويوتا فورتشنر موديل عام 2022 في السعودية متوفرة بأسعار متنوعة منها ما يلي: _

1 – سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2.7 لتر في الفئة الأولى بالسعودية 2022 هو 110،000 ريال.

2 في السعودية 2022 سعر تويوتا فورتشنر 4.0 لتر في الفئة الثانية 135 ألف ريال سعودي.

3 في السعودية 2022 سعر سيارة تويوتا فورتشنر 4.0 لتر VXR في الفئة الثالثة 140 ألف ريال سعودي.