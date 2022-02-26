سكودا فليشيا مستعملة للبيع بدون مقابل وبالتقسيط

سكودا فليشيا مستعملة للبيع ، يلجأ الكثير من الناس إلى البحث عن السيارات المستعملة ولكنها لابد أن تكون بجودة عالية وسوق السيارات المستعملة في مصر يوفر على من يريد شراء سيارة مستعملة الكثير من الجهد والتعب حيث نقوم بإرشادك إلى أفضل السيارات وشرح حالة كل سيارة، حيث يوجد العديد من السيارات التي تتميز بالحالة الممتازة في سوق المستعمل ونسعى دومًا إلى توضيح اسعار السيارات المستعملة في الأسواق حتى تكون على دارية كاملة بالأسعار المتداولة.

السيارة سكودا فليشيا مستعملة موديل 2000

تعتبر السيارة سكودا فيليشيا مستعملة موديل 2000 نموذج للسيارات العملية.

موديل 2000 نموذج للسيارات العملية. وهى سيارة صناعة تشيكية تتميز بالمتانة وقوة التحكم على الطريق.

كما أن لها شكل انسيابي رائع.

وتعتبر الشركة المصنعة من أولى الشركات قبل انضمامها إلى شركة فاجن الألمانية.

تتميز السيارة سكودا فليشيا بأنها بمحرك سعة 1.9 لتر 4 سلندر.

ويعمل على توليد قوة 64 حصان وناقل الحركة في السيارة يدوى يحتوى على 5 سرعات وتصل سرعتها القصوى إلى 156 كم / ساعة.

كما أن السيارة سكودا فليشيا تتميز بمقاعد مريحة وتلك المقاعد قابلة للطي مما يزيد من السعة التخزينية لها حيث تصل إلى 1366 لتر ويبلغ سعة صندوق الأمتعة للسيارة 447 لتر.

يبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة سكودا فيليشيا 6.4 لتر لكل 100 كم على الطرق المفتوحة يصل إلى 8.8 لتر لكل 100 كم على الطرق الداخلية.

سيارة هيونداي أكسيل مستعملة للبيع

يوجد سيارات ممتازة وعملية بأسعار بسيطة ومنها سيارة هيواندي أكسيل المستعملة، حيث يتم عرض السيارة في الأسواق المستعملة المصرية لمن يرغب في الحصول على سيارة تكون عملية وتتحمل السير لمسافات طويلة.