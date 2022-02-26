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30 الف ريال سعودي اخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمميزات ومواصفات عالية الجودة

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عمر شويل - جدة 30 الف ريال سعودي اخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمميزات ومواصفات عالية الجودة - ثقفني

 اخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية، نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية تمتلك أضخم أسواق تجارة السيارات بكافة أنواعه المتنوعة حتى أن تتناسب مع كافة الأذواق للعملاء الكرام، فقد نجد فئة كبيرة من العملاء يبحثون عن أفضل الإمكانيات ولا يحملون هم الأسعار، وفئة أخرى تبحث عن أرخص الأسعار المناسبة وتتمتع بالإمكانيات والمواصفات الهامة، ونحن اليوم سوف نتعرف على أرخص أنواع السيارات موديل 2022 بالسعودية.

سيارة شانجان 2022السعودية

 اخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية

يوجد العديد من السيارات التي تحتل قائمة السيارات الرخيصة وتحمل مواصفات متنوعة ورائعة يبحث عنها فئة كبيرة من المواطنين ومنها:

سيارة شانجان 2022السعودية

من أهم الأسعار التي حققت صيت واسع بالأسواق السعودية فقد يبدأ سعرها من 44 ألف ريال سعودي، كما أنها من بين أنواع السيارات التي لا يضاف لها القيمة المضافة لسعرها الأصلي، تتمتع السيارة بأنها واحدة من أبرز أنواع السيارات الأقل استهلاك للوقود.

30 الف ريال سعودي اخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمميزات ومواصفات عالية الجودة
30 الف ريال سعودي اخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمميزات ومواصفات عالية الجودة

سيارة شيفرولية سبارك 2022

تحتوي السيارة في سوق السيارات بأسعار رخصة تبدأ من 36.900 ألف ريال سعودي، يوجد بها محرك قوي يعمل بأربع أسطوانات متنوعة وقد تصل سعته حتى 104 لتر، وتعتبر من بين أنواع السيارات الاقتصادية للغاية باستهلاك الوقود فستهلك نحو 10.6 كيلو متر، يقوم المحرك بالعمل بقوة تصل نحو 67 حصان، وذات عزم دوران بصل حتى 127 نيوتن لكل متر، كما أن السيارة تدعم تقنية الدفع الأمامي.

30 الف ريال سعودي اخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمميزات ومواصفات عالية الجودة

سيارة ميسو ميراج 2022

  • تعد ذلك الفئة من بين أنواع السيارات الاقتصادية باستهلاك الوقود.
  • كما أنها تتسم بأنها من بين السيارات العملية لغاية التي تستطيع من السير بكل سهولة على الطرق الصعبة
  • وتقوم بقطع مسافة ال67 كيلو في الساعة، ويتم بيع السيارة بالأسواق السعودية بسعر يصل حتى 30 ألف ريال سعودي.
  • وذلك يعد سعر مناسب جداً لما تتمتع به السيارة من مواصفات ومميزات عالية الجودة.

30 الف ريال سعودي اخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمميزات ومواصفات عالية الجودة

سيارة نيسان صني 2022 بالسعودية

  • قد يبلغ سعر السيارة بالسوق السعودي نحو 50.064 ألف ريال سعودي.
  • تقوم السيارة بالعمل بمحرك ذات سعة 1.6 لتر ويعمل بقوة تصل حتى118 حصان، وقد يبلغ عزم الدوران نحو 149 نيوتن لكل متر.
  • كما أن السيارة تتمكن من السير ل100 كيلو متر بحوالي 15.5 ثانية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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