السيارة الأسطورة وصلت السعودية ... سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة 2022 بمميزاتها ومواصفاتها والسعر خيالي

سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة 2022 ، تعتبر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من أبرز أنواع السيارات الأكثر تميز، والتي أعلنت عن التطويرات والتغيرات والتطويرات بالإصدار الأخير حتى أن تظهر بأفضل وأبرز التقنيات والتجهيزات التي تمكنها من السير بسرعة وبثبات قوي على الطرق الصعبة، قد تتميز بمشتملتها الكثيرة، والتطويرات المبهرة سواء كان بالهيكل الخارج للسيارة والتجهيزات الموجودة بداخل السيارة، والتي تعمل على توفير قيادة ممتعة على الطرق، وسوف نتعرف اليوم على ما تتمتع به السيارة من مواصفات ومميزات.

سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة 2022

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

تصميم السيارة الخارجي قوي للغاية ويتمكن السير بكل سهولة على الطرق الواعرة والصعبة وعلى المنحنيات.

الخارجي قوي للغاية ويتمكن السير بكل سهولة على الطرق الواعرة والصعبة وعلى المنحنيات. سعة محرك السيارة تبلغ نحو 2000 سي سي، والمقصورة الداخلية للسيارة كبيرة جداً.

يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها مكابح رائعة مانعة للانغلاق، كما أنها مزودة بالإيرباج المانع للصدمات.

يوجد بها قفل مركزي وكاميرا بالخلف توضح رؤية الطريق أثناء السير وركن السيارة.

متوفر بالسيارة جنوط رياضية ذات سعة تبلغ نحو 10 بوصة.

يوجد بها مخرج أي يو اكس ومنفذ أخر يو آس بي، ويوجد بها مكابح مانعة للانغلاق، والتي تعمل بنظام إي بي أس.

متوفر في السيارة أنواع من الوسائد الهوائية، والتي تعتبر من أبرز وسائل الأمان والسلامة التي يتفادى بها راكبين السيارة من خطر التعرض للصدمات أو الرضوض.

مميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة تعمل بمكيف هواء من خلال استخدام مكيف هواء أوتوماتيك يعمل بالتنقية داخل السيارة.

يوجد بها منفذ لنوع آليو أس بي وأيضاً إي يو أكس، ويوجد بالسيارة يوجد مرايا بالجوانب يتم تغيرها بتقنية الكهرباء.

متوفر في سيارة تويوتا لموديل فورتسنر ردايو مدمج، ويوجد به شاشة تعمل بتقنية اللمس تبلغ نحو ستة ونصف بوصة.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022