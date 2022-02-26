ب 800  ريال أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات عاليه

أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات، أطلقت مجموعة شركات عبد اللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية عروض تقسيط لسيارة سوزوكي فيتارا تصل حتى 60 شهر، حيث أن ذلك السيارة اليابانية الحديثة تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ويتوفر بالسيارة الكثير من الفئات بالمملكة العربية السعودية وتتميز بالكثير من المواصفات والمميزات، التي تمكنت عن طريقها أن تتنافس مع أعرق أنواع السيارات بماركات متنوعة، ونحن اليوم سوف نتعرف أكثر عن السيارة وما تحمله من مميزات ومواصفات وأسعار طرحها بالسوق السعودي.

أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا

يتم تقسيط ثمن سيارة سوزوكي فيتارا على خمس سنوات من خلال شركة عبد اللطيف جميل، والتي تعرف بتقديم أهم العروض التمويلية للسيارة.

على خمس سنوات من خلال شركة عبد اللطيف جميل، والتي تعرف بتقديم أهم العروض التمويلية للسيارة. يتم دفع قسط شهري بقيمة 800 ريال سعودي، على أن تكون الدفعة الأولى تبلغ نحو 38 ألف ريال سعودي.

وقيمة الدفع الأخيرة تبلغ نحو 29 ألف ريال سعودي، على أن تكون نسبة الربح السنوي حوالي 15%.

والضريبة المضافة للسيارة بقيمة 14 ألف ريال سعود، بحيث يكون سعر السيارة خارج القيمة المضافة يبلغ نحو 135 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة سوزكي فيتارا